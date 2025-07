A partir desta terça-feira (22), os principais esgrimistas do planeta se reúnem em Tbilisi, capital da Geórgia, para disputar o Mundial da modalidade. A delegação brasileira contará com 20 atletas, incluindo cinco medalhistas no Pan-Americano de Esgrima, disputado em junho, no Rio de Janeiro.

No florete, a Seleção Brasileira contará com Ana Beatriz Bulcão, Mariana Pistoia e Gabriella Vianna, que garantiram o bronze por equipes no Pan do Rio de Janeiro, além de Rafaella Gomes. As quatro atletas estão inscritas para as disputas individuais e por equipes. Isabela Carvalho, do sabre, também foi medalhista de bronze no Pan-Americano e representará o país no Mundial da Geórgia, na competição individual.

Entre os homens, Alexandre Camargo, da espada, também volta a competir após a conquista de medalha de bronze no Pan-Americano de Esgrima. Outro nome de destaque da Seleção é Guilherme Toldo que, aos 32 anos, já representou o Brasil em quatro edições de Olimpíadas. Sua melhor exibição aconteceu nos Jogos do Rio 2016, quando terminou com o oitavo lugar.

O Mundial de Esgrima vai até o dia 30 de julho, com as provas por equipes da espada e sabre.

Brasil no Pan de Esgrima

O Pan-Americano de Esgrima foi disputado na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, e teve os Estados Unidos como campeões, com 21 medalhas. Com os três pódios, o Brasil encerrou sua participação com a sexta colocação no quadro de medalhas, empatado com a Colômbia.

Guilherme toldo disputou quatro edições de Jogos Olímpicos (Foto: Divulgação/ CBE)

Veja lista de atletas do Brasil

Espada

Maria Rita de Camargo

Marcela Silva

Victoria Vizeu

Matheus Brandt

Alexandre Camargo

Nicolas Deguchi

Pedro Petrich

Florete

Ana Beatriz Bulcão

Rafaella Gomes

Mariana Pistoia

Gabriella Vianna

Dominic de Almeida

Pedro Marostega

Paulo Morais

Guilherme Toldo

Sabre

Isabela Carvalho

Vince Liu

Erico Patto

Marcus Pinto

Renato Saliba