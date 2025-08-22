Barbara Domingos faz história e fica no top-10 do Mundial de Ginástica Rítmica
Resultado é histórico para o Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
O Mundial de Ginástica Rítmica definiu hoje o resultado da competição do individual geral. Em casa, Barbara "Babi" Domingos conquistou a 9ª posição com a nota 112.200 na final. O resultado, é o melhor da carreira da atleta e do Brasil na modalidade. Geovanna Santos fez a sua primeira final e ficou em último, na 18ª e nota 107.450.
Babi se surpreende com nota em aparelho no Mundial de Ginástica Rítmica: ‘Chocada’
Mais Esportes
Brasileiras brilham na final do Mundial de Ginástica Rítmica; Babi busca top-10
Mais Esportes
Radar Olímpico: ginástica rítmica, tênis de mesa e Pan Júnior movimentam semana
Mais Esportes
O Brasil já fez história colocando duas ginastas na final da disputa, feito nunca obtido antes. Agora, ela crava o melhor resultado já obtido pelo Brasil em um Mundial de Ginástica Rítmica. Ela também detinha o recorde anterior, quando ficou em 11ª em 2023. Agora, o Brasil conquista o top-10 da ginástica rítmica.
Geovanna também teve um resultado excelente em sua carreira pessoal. Ela foi a 18ª colocada em sua primeira final de Mundial disputada. O Mundial do Rio de Janeiro é o primeiro grande evento da ginástica rítmica do ciclo das Olimpíadas de Los Angeles, que acontece em 2028.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️ ESPECIAL: atleta da seleção demonstra desafios dos aparelhos da ginástica rítmica
Veja os resultados da final do individual geral no Mundial de Ginástica Rítmica de 2025
- 1º - Darja Varfolomeev (Alemanha) - 121.900 pontos
- 2º - Stiliana Nikolova (Bulgária) - 119.300 pontos
- 3º - Sofia Raffaeli (Itália) - 117.950 pontos
- 4º - Taisiia Onofriichuk (Ucrânia) - 117.400 pontos
- 5º - Takhmina Ikromova (Uzbequistão) - 114.650 pontos
- 6º - Anastasia Simakova (Alemanha) - 114.300 pontos
- 7º - Rin Keys (Estados Unidos) - 112.650 pontos
- 8º - Eva Brezalieva (Bulgária) - 112.200 pontos
- 9º - Barbara Domingos (Brasil) - 112.200 pontos
- 10º - Meital Maayan Sumkin (Israel) - 110.900 pontos
- 11º - Polina Karika (Ucrânia) - 110.600 pontos
- 12º - Megan Chu (Estados Unidos) - 109.950 pontos
- 13º - Tara Dragas (Itália) - 109.850 pontos
- 14º - Hatice Gokce Emir (Turquia) - 109.350 pontos
- 15º - Daniela Munits (Israel) - 108.400 pontos
- 16º - Liliana Lewinska (Polônia) - 108.300 pontos
- 17º - Amalia Lica (Romênia) - 107.500 pontos
- 18º - Geovanna Santos (Brasil) - 107.450 pontos
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias