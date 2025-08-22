menu hamburguer
Barbara Domingos faz história e fica no top-10 do Mundial de Ginástica Rítmica

Resultado é histórico para o Brasil

Barbara Domingos com no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Ivan Carvalho / CBG)
imagem cameraBarbara Domingos com no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Ivan Carvalho / CBG)
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 22/08/2025
19:17
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Mundial de Ginástica Rítmica definiu hoje o resultado da competição do individual geral. Em casa, Barbara "Babi" Domingos conquistou a 9ª posição com a nota 112.200 na final. O resultado, é o melhor da carreira da atleta e do Brasil na modalidade. Geovanna Santos fez a sua primeira final e ficou em último, na 18ª e nota 107.450.

Barbara Domingos (Foto: Ivan Carvalho / CBG)
Barbara Domingos (Foto: Ivan Carvalho / CBG)

O Brasil já fez história colocando duas ginastas na final da disputa, feito nunca obtido antes. Agora, ela crava o melhor resultado já obtido pelo Brasil em um Mundial de Ginástica Rítmica. Ela também detinha o recorde anterior, quando ficou em 11ª em 2023. Agora, o Brasil conquista o top-10 da ginástica rítmica.

Geovanna também teve um resultado excelente em sua carreira pessoal. Ela foi a 18ª colocada em sua primeira final de Mundial disputada. O Mundial do Rio de Janeiro é o primeiro grande evento da ginástica rítmica do ciclo das Olimpíadas de Los Angeles, que acontece em 2028.

Geovanna Santos (Foto: Ivan Carvalho / CBG)
Geovanna Santos (Foto: Ivan Carvalho / CBG)

Veja os resultados da final do individual geral no Mundial de Ginástica Rítmica de 2025

  1. 1º - Darja Varfolomeev (Alemanha) - 121.900 pontos
  2. 2º - Stiliana Nikolova (Bulgária) - 119.300 pontos
  3. 3º - Sofia Raffaeli (Itália) - 117.950 pontos
  4. 4º - Taisiia Onofriichuk (Ucrânia) - 117.400 pontos
  5. 5º - Takhmina Ikromova (Uzbequistão) - 114.650 pontos
  6. 6º - Anastasia Simakova (Alemanha) - 114.300 pontos
  7. 7º - Rin Keys (Estados Unidos) - 112.650 pontos
  8. 8º - Eva Brezalieva (Bulgária) - 112.200 pontos
  9. 9º - Barbara Domingos (Brasil) - 112.200 pontos
  10. 10º - Meital Maayan Sumkin (Israel) - 110.900 pontos
  11. 11º - Polina Karika (Ucrânia) - 110.600 pontos
  12. 12º - Megan Chu (Estados Unidos) - 109.950 pontos
  13. 13º - Tara Dragas (Itália) - 109.850 pontos
  14. 14º - Hatice Gokce Emir (Turquia) - 109.350 pontos
  15. 15º - Daniela Munits (Israel) - 108.400 pontos
  16. 16º - Liliana Lewinska (Polônia) - 108.300 pontos
  17. 17º - Amalia Lica (Romênia) - 107.500 pontos
  18. 18º - Geovanna Santos (Brasil) - 107.450 pontos

