Veja os lances da derrota de Bruna Takahashi na estreia do WTT Champions de Doha
Brasileira enfrenta a chinesa Chen Yi, número oito do ranking
- Matéria
- Mais Notícias
Bruna Takahashi inicia a temporada 2026 com a disputa do WTT Champions de Doha, torneio que reúne os 32 melhores atletas do circuito mundial. Número 19 do ranking, a brasileira enfrenta a chinesa Chen Yi, oitava melhor do mundo. Chen Yi vence por 3 sets a 1. Acompanhe os lances em tempo real!
➡️Sabalenka critica calendário de 2026: 'Insano'
➡️Rafaela Silva fala sobre ter cogitado suicídio e fuga das redes sociais
Acompanhe lance a lance
4º set: Bruna Takahashi 10 x 12 Chen Yi
- Chen Yi leva a melhor e fecha o set por 12 a 10.
- Jogo emocionante na parcial! Tudo empatado por 9 a 9!
- Ela também erra! Bruna faz 6 a 4 em falha da chinesa!
- Chen Yi encosta no erro de serviço da Bruna.
- PONTAÇO DA BRUNA! BRasileira faz 5 a 2 no forehand
- Bruna tenta reagir no quarto set com bastante agressividade no ataque e abre dois pontos de vantagem!
3º set: Bruna Takahashi 4 x 11 Chen Yi
- Bruna diminui, mas vantagem da chinesa ainda é grande. Ela faz 9 a 3.
- Chen Yi força erro de Bruna e abre 5 a 1. Vamos, Bruna!!
- Chinesa força o saque no terceiro set e lidera o placar.
2º set: Bruna Takahashi 4 x 11 Chen Yi
- Chen Yi não dá chances para Bruna no segundo set e fecha a parcial por 11 a 4.
- Bruna reage, mas a chinesa mantém a liderança na parcial, abrindo 7 a 2.
- Chen Yi abre 2 a 0 no segundo set. Bora, Bruna!!
1º set: Bruna Takahashi 11 x 6 Chen Yi
- Bruna fecha o primeiro set!! Vamos!!
- Brasileira segue na frente e abre quatro pontos de vantagem! Bruna vence por 8 a 4!
- Backhand da brasileira funciona e ela abre 4 a 2!!
- Bruna assume a liderança do placar com ataque eficiente! Bora, Bruna!!
- Atletas em quadra para o protocolo inicial!
Veja os torneios de tênis de mesa em 2026
Janeiro
- 7 a 11 - WTT Champions – Doha (Catar)
- 13 a 18 - WTT Star Contender – Doha (Catar)
- 19 a 24 - WTT Contender – Mascate (Omã)
Fevereiro
- 10 a 15 - WTT Star Contender – Chennai (Índia)
- 19/2 a 1/3 - WTT Grand Smash – Singapura
Março
- 10 a 15 - WTT Champions – Chongqing (República Popular da China)
- 23 a 28 - WTT Contender – Túnis (Tunísia)
- 30/3 a 5/4 - Copa do Mundo - Macau (China)
Abril
- 7 a 12 - WTT Contender – Taiyuan (República Popular da China)
Maio
- 19 a 24 - WTT Contender – Lagos (Nigéria)
Junho
- 1 a 7 - WTT Contender – Skopje (Macedônia do Norte)
- 9 a 14 - WTT Contender – Zagreb (Croácia)
- 16 a 21 - WTT Star Contender – Ljubljana (Eslovênia)
- 25/6 a 6/7 - WTT Grand Smash - Estados Unidos
Julho
- 14 a 19 - WTT Contender – Buenos Aires (Argentina)
- 21 a 26 - WTT Star Contender – Brasil
Agosto
- 5 a 9 - WTT Champions – Yokohama (Japão)
- 13 a 23 - WTT Grand Smash – Suécia
Setembro
- 1 a 6 - WTT Contender – Almaty (Cazaquistão)
- 8 a 13 - WTT Champions – Macau (China)
- 8 a 13 - WTT Contender – Panagyurishte (Bulgária)
- 15 a 20 - WTT Star Contender – Londres (Inglaterra)
Outubro
- 1 a 11 - WTT Grand Smash – República Popular da China
- 27/10 a 1/11 - WTT Champions – Montpellier (França)
Novembro
- 3 a 8 - WTT Champions – Alemanha
- 10 a 15 - WTT Contender – Istambul (Turquia)
- 16 a 21 - WTT Star Contender – Mascate (Omã)
- 29/11 a 6/12 - Copa do Mundo Equipes Mistas - Chengdu (China)
Dezembro
- 8 a 13 - WTT Finals – Hong Kong, China
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e m
- Matéria
- Mais Notícias