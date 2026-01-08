menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Veja os lances da derrota de Bruna Takahashi na estreia do WTT Champions de Doha

Brasileira enfrenta a chinesa Chen Yi, número oito do ranking

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 08/01/2026
12:28
Atualizado há 2 minutos
Bruna Takahashi no WTT de Montpellier 2025 (Foto: World Table Tenis)
imagem cameraBruna Takahashi no WTT de Montpellier 2025 (Foto: World Table Tenis)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Bruna Takahashi inicia a temporada 2026 com a disputa do WTT Champions de Doha, torneio que reúne os 32 melhores atletas do circuito mundial. Número 19 do ranking, a brasileira enfrenta a chinesa Chen Yi, oitava melhor do mundo. Chen Yi vence por 3 sets a 1. Acompanhe os lances em tempo real!

continua após a publicidade

➡️Sabalenka critica calendário de 2026: 'Insano'

➡️Rafaela Silva fala sobre ter cogitado suicídio e fuga das redes sociais

Acompanhe lance a lance

4º set: Bruna Takahashi 10 x 12 Chen Yi

  • Chen Yi leva a melhor e fecha o set por 12 a 10.
  • Jogo emocionante na parcial! Tudo empatado por 9 a 9!
  • Ela também erra! Bruna faz 6 a 4 em falha da chinesa!
  • Chen Yi encosta no erro de serviço da Bruna.
  • PONTAÇO DA BRUNA! BRasileira faz 5 a 2 no forehand
  • Bruna tenta reagir no quarto set com bastante agressividade no ataque e abre dois pontos de vantagem!

3º set: Bruna Takahashi 4 x 11 Chen Yi

  • Bruna diminui, mas vantagem da chinesa ainda é grande. Ela faz 9 a 3.
  • Chen Yi força erro de Bruna e abre 5 a 1. Vamos, Bruna!!
  • Chinesa força o saque no terceiro set e lidera o placar.

2º set: Bruna Takahashi 4 x 11 Chen Yi

  • Chen Yi não dá chances para Bruna no segundo set e fecha a parcial por 11 a 4.
  • Bruna reage, mas a chinesa mantém a liderança na parcial, abrindo 7 a 2.
  • Chen Yi abre 2 a 0 no segundo set. Bora, Bruna!!

1º set: Bruna Takahashi 11 x 6 Chen Yi

  1. Bruna fecha o primeiro set!! Vamos!!
  2. Brasileira segue na frente e abre quatro pontos de vantagem! Bruna vence por 8 a 4!
  3. Backhand da brasileira funciona e ela abre 4 a 2!!
  4. Bruna assume a liderança do placar com ataque eficiente! Bora, Bruna!!
  5. Atletas em quadra para o protocolo inicial!
Bruna Takahashi no WTT Commander de Lima 2025 (Foto: World Table Tenis)
Bruna Takahashi no WTT Commander de Lima 2025 (Foto: World Table Tenis)

Veja os torneios de tênis de mesa em 2026

Janeiro

  • 7 a 11 - WTT Champions – Doha (Catar)
  • 13 a 18 - WTT Star Contender – Doha (Catar)
  • 19 a 24 - WTT Contender – Mascate (Omã)

Fevereiro

  • 10 a 15 - WTT Star Contender – Chennai (Índia)
  • 19/2 a 1/3 - WTT Grand Smash – Singapura

Março

  • 10 a 15 - WTT Champions – Chongqing (República Popular da China)
  • 23 a 28 - WTT Contender – Túnis (Tunísia)
  • 30/3 a 5/4 - Copa do Mundo - Macau (China)

Abril

  • 7 a 12 - WTT Contender – Taiyuan (República Popular da China)

Maio

  • 19 a 24 - WTT Contender – Lagos (Nigéria)

Junho

  • 1 a 7 - WTT Contender – Skopje (Macedônia do Norte)
  • 9 a 14 - WTT Contender – Zagreb (Croácia)
  • 16 a 21 - WTT Star Contender – Ljubljana (Eslovênia)
  • 25/6 a 6/7 - WTT Grand Smash - Estados Unidos

Julho

  • 14 a 19 - WTT Contender – Buenos Aires (Argentina)
  • 21 a 26 - WTT Star Contender – Brasil

Agosto

  • 5 a 9 - WTT Champions – Yokohama (Japão)
  • 13 a 23 - WTT Grand Smash – Suécia

Setembro

  • 1 a 6 - WTT Contender – Almaty (Cazaquistão)
  • 8 a 13 - WTT Champions – Macau (China)
  • 8 a 13 - WTT Contender – Panagyurishte (Bulgária)
  • 15 a 20 - WTT Star Contender – Londres (Inglaterra)

Outubro

  • 1 a 11 - WTT Grand Smash – República Popular da China
  • 27/10 a 1/11 - WTT Champions – Montpellier (França)

Novembro

  • 3 a 8 - WTT Champions – Alemanha
  • 10 a 15 - WTT Contender – Istambul (Turquia)
  • 16 a 21 - WTT Star Contender – Mascate (Omã)
  • 29/11 a 6/12 - Copa do Mundo Equipes Mistas - Chengdu (China)

Dezembro

  • 8 a 13 - WTT Finals – Hong Kong, China

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e m

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias