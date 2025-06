Um dos assuntos mais quentes da Fórmula 1 após o GP da Espanha foi toda a situação envolvendo Lance Stroll. Impedido de correr no domingo por conta da necessidade de uma intervenção cirúrgica na mão, entrou no olho do furacão posteriormente. Isso, porque as informações que circularam em Barcelona deram conta de que o piloto foi protagonista de um ataque de fúria após ser eliminado no Q2 da classificação do sábado. E tem mais gente tratando do assunto.

David Croft, narrador oficial das transmissões da F1 na emissora inglesa Sky Sports, adicionou àquilo que a BBC reportou após o fim de semana. O importante é que se tratou de mais uma pessoa no paddock que recebeu a informação sobre a revolta.

— Escutei que um capacete foi arremessado — afirmou. — E com tanta força que talvez tenha danificado a parede. Além de, aparentemente, muita gritaria e xingamento — disse.

Lance Stroll já teria esmurrado paredes

Além disso, Croft rejeitou a justificativa oficial da ausência de Stroll na corrida por questão médica, que, segundo a Aston Martin, vinha sob monitoramento no último mês e meio. Até questionou a não entrada de Felipe Drugovich no carro antes da tomada de tempos.

— Se eles realmente monitoraram o problema por tanto tempo, então seria a melhor decisão para a equipe nem colocar Lance no carro para a classificação. Se era realmente tão sério que ele não estivesse pronto para a corrida, poderiam ter colocado Felipe Drugovich no carro antes da classificação — opinou.

— E, então, Lance termina o Q1 em sétimo. Fica óbvio que é capaz de ter bom desempenho de vez em quando — falou.

— Sabe-se que Lance já esmurrou paredes antes, mas apenas divisórias que não o machucaram. Se aconteceu como me disseram, Krack (Mike Krack, diretor de operações de pista da Aston Martin) não toleraria isso em sua garagem sob quaisquer circunstâncias — finalizou.

A Fórmula 1 volta de 13 a 15 de junho no Canadá, décima etapa da temporada 2025.