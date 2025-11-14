George e Saymon são vitoriosos em confronto 100% brasileiro no Mundial

Em um confronto agridoce para o torcedor, já que duas duplas brasileiras estão na mesma chave para a classificação, George e Saymon levaram a melhor sobre seus conterrâneos André e Renato por dois sets a zero, na manhã desta sexta (14), no Mundial de Vôlei de Praia em Adelaide, Austrália.

De qualquer jeito, deu Brasil

Com as parciais de 21/17 e 21/19, a dupla George/Saymon venceu André Stein, ex-parceiro de George, e Renato Andrew. Os vencedores se saíram melhor em quase todos os aspectos: pontos de ataque, bloqueio e saque. Já André/Renato souberam pontuar sobre os erros dos adversários, mas nem isso garantiu um set para eles.

Os próximos adversários das duplas serão os anfitriões Burnett/Hodges para George/Saymon, no próximo sábado (15), às 00h30 (de Brasília), e os suecos Ahman e Hellvig para André/Renato, também no sábado, às 2h30 (de Brasília).

Relembrando que, apesar de as duplas estarem no mesmo grupo, as chances de classificação são bem grandes, pois no formato da disputa, além dos dois primeiros de cada grupo, os quatro melhores terceiros colocados também se classificam. Os outros oito terceiros colocados jogam uma repescagem, onde apenas quatro se classificam para o mata-mata.

Evandro/Arthur estreiam com vitória em Adelaide

Além deles, a primeira dupla a estrear no Mundial de Vôlei de Praia foi Evandro e Arthur Lanci, que já começaram sólidos e sem sustos, vencendo Mora e Lopez, da Nicarágua. As parciais foram 21/12 e 21/10, em partida válida pelo Grupo D.

Pelo chave D do torneio, a dupla brasileira volta à quadra na madrugada desta sexta (14) para sábado (15). O confronto é contra Amieva e Bueno, da Argentina. A partida acontece às 3h30 (de Brasília).

