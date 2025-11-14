menu hamburguer
Duplas brasileiras pulverizam adversárias no Mundial de Vôlei de Praia

Duplas retornam para as areias no sábado (15)

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 14/11/2025
09:37
Vitória e Hegeile (Foto: Volleyball World)
imagem cameraDupla Vitória e Hegê (Foto: Volleyball World)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Bom é acordar nessa sexta (14) com vitória brasileira logo nas primeiras horas do dia. E foi assim que as duplas Vitória/Hegê e Carol/Rebecca fizeram no segundo dia da Copa do Mundo de Vôlei de Praia, em Adelaide, Austrália. Ambas venceram suas adversárias por dois sets a zero.

Vitória e Hegê vencem francesas com autoridade

Em um jogo decidido nos detalhes, a dupla brasileira Vitória e Hegê levou a melhor sobre as francesas Van Driel, E. e Bekhuis no início da madrugada desta sexta. As parciais foram de 21/19 e 21/16. As minúcias fizeram a diferença, pois as brasileiras souberam explorar a maioria dos erros das adversárias para a vitória. Os pontos de bloqueio também contribuíram para a pontuação da dupla no Grupo C. Suas próximas adversárias serão a dupla americana Nuss e Brasher no sábado (15), às 19h30 (de Brasília).

Egípcias são dominadas por Carol e Rebeca

A dupla brasileira formada ao fim de 2024 mostrou mais uma vez sua força, dessa vez, contra as egípcias Marwa e Nada. Carol Solberg e Rebecca venceram com folga nas parciais de 21/7 e 21/8. A facilidade foi notada em todos os aspectos, já que nas estatísticas da partida as brasileiras tiveram vantagem em tudo: pontos de ataque, bloqueio, saque e ainda souberam pontuar sobre os erros de Marwa e Nada. As brasileiras retornam para as areias no sábado (15) às 21h30 (de Brasília) em partida contra as francesas Konink e Poiesz pelo Grupo B.

Carol Solberg e Rebecca (Foto: Volleyballworld)
Carol Solberg e Rebecca (Foto: Volleyballworld)

Duda/Ana Patrícia e Thamela/Vic também vencem

Além das duplas que jogaram nesta sexta, as atuais campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia confirmaram o favoritismo na estreia do Brasil no Mundial de Vôlei de Praia e venceram as donas da casa Phillips e Mears por 2 sets a 0. As parciais foram 21/16 e 21/19.

Já Thâmela e Vic fizeram seu jogo de estreia no Mundial e, apesar de grandes sustos no final da segunda parcial, as brasileiras venceram as peruanas Gaona e Allcca por 2 sets a 0, em partida válida pela abertura do Grupo A. As parciais foram 21/19 e 25/23.

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.

