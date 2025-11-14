Duplas brasileiras pulverizam adversárias no Mundial de Vôlei de Praia

Bom é acordar nessa sexta (14) com vitória brasileira logo nas primeiras horas do dia. E foi assim que as duplas Vitória/Hegê e Carol/Rebecca fizeram no segundo dia da Copa do Mundo de Vôlei de Praia, em Adelaide, Austrália. Ambas venceram suas adversárias por dois sets a zero.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Vitória e Hegê vencem francesas com autoridade

Em um jogo decidido nos detalhes, a dupla brasileira Vitória e Hegê levou a melhor sobre as francesas Van Driel, E. e Bekhuis no início da madrugada desta sexta. As parciais foram de 21/19 e 21/16. As minúcias fizeram a diferença, pois as brasileiras souberam explorar a maioria dos erros das adversárias para a vitória. Os pontos de bloqueio também contribuíram para a pontuação da dupla no Grupo C. Suas próximas adversárias serão a dupla americana Nuss e Brasher no sábado (15), às 19h30 (de Brasília).

➡️ Duda e Ana Patrícia vencem na estreia do Mundial de Vôlei de Praia

➡️ Em ano conturbado, Duda e Ana Patrícia buscam voltar ao topo no Mundial de Vôlei de Praia

continua após a publicidade

Egípcias são dominadas por Carol e Rebeca

A dupla brasileira formada ao fim de 2024 mostrou mais uma vez sua força, dessa vez, contra as egípcias Marwa e Nada. Carol Solberg e Rebecca venceram com folga nas parciais de 21/7 e 21/8. A facilidade foi notada em todos os aspectos, já que nas estatísticas da partida as brasileiras tiveram vantagem em tudo: pontos de ataque, bloqueio, saque e ainda souberam pontuar sobre os erros de Marwa e Nada. As brasileiras retornam para as areias no sábado (15) às 21h30 (de Brasília) em partida contra as francesas Konink e Poiesz pelo Grupo B.

➡️ Sólidos, Evandro e Arthur garantem vitória no Mundial de Vôlei de Praia

➡️ Thâmela e Vic superam fim dramático no Mundial de Vôlei de Praia

continua após a publicidade

Carol Solberg e Rebecca (Foto: Volleyballworld)

Duda/Ana Patrícia e Thamela/Vic também vencem

Além das duplas que jogaram nesta sexta, as atuais campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia confirmaram o favoritismo na estreia do Brasil no Mundial de Vôlei de Praia e venceram as donas da casa Phillips e Mears por 2 sets a 0. As parciais foram 21/16 e 21/19.

Já Thâmela e Vic fizeram seu jogo de estreia no Mundial e, apesar de grandes sustos no final da segunda parcial, as brasileiras venceram as peruanas Gaona e Allcca por 2 sets a 0, em partida válida pela abertura do Grupo A. As parciais foram 21/19 e 25/23.

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.