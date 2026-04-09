Gabriel Medina elimina Italo Ferreira e avança em Bells Beach

Nas quartas, tricampeão mundial enfrenta Samuel Pupo

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/04/2026
08:38
Atualizado há 3 minutos
Gabriel Medina está nas quartas em Bells Beach ( Foto: Cait Miers/WSL)
imagem cameraGabriel Medina está nas quartas em Bells Beach ( Foto: Cait Miers/WSL)
Deu Gabriel Medina no duelo brasileiro nas oitavas de final de Bells Beach, na Austrália, etapa de abertura da temporada da WSL. Nesta quinta-feira, o tricampeão mundial (2014, 2018 e 2021) derrotou Italo Ferreira, por 15.60 a 14.66, avançando às quartas de final, que devem começar às 18h45 (de Brasília) de sexta-feira.

Medina tem novo duelo brasileiro

A brazilian storm seguiu com o triunfo de Samuel Pupo sobre o indonésio Rio Waida. Nas quartas, seu rival será Medina.

Miguel Pupo despachou o australiano George Pittar e vai decidir contra o havaiano Barron Mamiya uma vaga às semifinais.

Yago Dora, atual campeão mundial, por sua vez, também assegurou vaga na próxima fase. Graças ao triunfo sobre o francês Marco Mignot por 12.67 a 12.33. Seu próximo rival será o italiano Leonardo Fioravanti, responsável pela eliminação de Filipe Toledo, por 15.27 a 14.67.

Alejo Muniz foi outro brasileiro derrotado nas oitavas: 12.67 a 7.00 para o japonês Kanoa Igarashi.

Luana em ação


Na sexta-feira, quando a etapa continuar, a brasileira Luana Silva - que vem de vitória sobre as campeãs mundiais Stephanie Gilmore e Tyler Wright - vai disputar bateria com a havaiana Gabriela Bryan, pelas oitavas. A competição masculina começa na sequência.

