Gabriel Medina elimina Italo Ferreira e avança em Bells Beach
Nas quartas, tricampeão mundial enfrenta Samuel Pupo
- Matéria
- Mais Notícias
Deu Gabriel Medina no duelo brasileiro nas oitavas de final de Bells Beach, na Austrália, etapa de abertura da temporada da WSL. Nesta quinta-feira, o tricampeão mundial (2014, 2018 e 2021) derrotou Italo Ferreira, por 15.60 a 14.66, avançando às quartas de final, que devem começar às 18h45 (de Brasília) de sexta-feira.
Mais Esportes
Mais Esportes
Surfe
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Medina tem novo duelo brasileiro
A brazilian storm seguiu com o triunfo de Samuel Pupo sobre o indonésio Rio Waida. Nas quartas, seu rival será Medina.
Miguel Pupo despachou o australiano George Pittar e vai decidir contra o havaiano Barron Mamiya uma vaga às semifinais.
Yago Dora, atual campeão mundial, por sua vez, também assegurou vaga na próxima fase. Graças ao triunfo sobre o francês Marco Mignot por 12.67 a 12.33. Seu próximo rival será o italiano Leonardo Fioravanti, responsável pela eliminação de Filipe Toledo, por 15.27 a 14.67.
+Aposte na vitória do seu atleta favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Alejo Muniz foi outro brasileiro derrotado nas oitavas: 12.67 a 7.00 para o japonês Kanoa Igarashi.
Luana em ação
Na sexta-feira, quando a etapa continuar, a brasileira Luana Silva - que vem de vitória sobre as campeãs mundiais Stephanie Gilmore e Tyler Wright - vai disputar bateria com a havaiana Gabriela Bryan, pelas oitavas. A competição masculina começa na sequência.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias