Yago Dora abriu sua campanha na temporada de 2026 com uma sólida vitória na etapa de Bells Beach, na Austrália. Embora tenha demorado a entrar na água, depois de alguns "It's off" da World Surf League (WSL), a estreia do atual campeão mundial finalmente aconteceu na noite desta terça-feira (7). O primeiro adversário do ano foi o jovem catarinense Mateus Herdy.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A etapa de Rip Curl Pro Bells Beach começou oficialmente na madrugada da última sexta-feira (3), quando os surfistas entraram em ação pela fase eliminatória. Na nona bateria do chave principal, Dora enfrentou o conterrâneo Herdy, que faz sua estreia na elite do surfe mundial, com certa tranquilidade.

A primeira onda do novato rendeu o que seria sua segunda melhor nota da noite: 4,33. Do outro lado, demorou três tentativas para que Yago conquistasse uma nota competitiva, com 7,17 – a maior da bateria. Ao fim do duelo, Mateus precisava ainda de 7,01 para conquistar a vaga nas oitavas, porém, sem grande ajuda do mar, a vitória ficou com o dono da lycra amarela.

continua após a publicidade

Curiosamente, a melhor nota de Dora foi exatamente a mesma recebida por Herdy durante a rodada de classificação. Na ocasião, o brasileiro superou o australiano Liam O'Brien por 13,24 (7,17 + 6,63).

Resultado final

Yago Dora (BRA) - 7,17 + 6,17 = 13,34

Mateus Herdy (BRA) - 6,33 + 4,33 = 10,66

➡️ Gabriel Medina estreia contra mexicano na etapa de Austrália da WSL

Outros brasileiros já estrearam em Bells Beach

Em temporada de despedida, o experiente Alejo Muniz bateu o americano Cole Houshmand com somatório de 11,56 e avançou para as oitavas de final da etapa de Bells Beach, na Austrália. Com isso, o brasileiro de 36 anos se junta a Miguel Pupo, que já havia garantido vaga na próxima fase ao vencer o australiano Joe Vaughan com pontuação total de 14,17.

continua após a publicidade

Horas antes, João Chianca, o 'Chumbinho', foi eliminado em uma disputa apertada contra Jake Marshall, dos Estados Unidos, algoz em Bells Beach no ano passado. A média final do brasileiro foi de 10,64, enquanto o rival somou 10,83.

➡️ Veja como foi a estreia de Muniz, Pupo e Chumbinho na WSL em 2026

WSL volta com novo formato em 2026

A grande novidade da Liga Mundial de Surfe (WSL) para este ano é a extinção das baterias de repescagem, uma mudança drástica no regulamento que eleva a pressão desde o início. Sob o novo formato, o desempenho no ranking de 2025 dita o ritmo da estreia: a elite melhor ranqueada garante vaga direta na segunda fase, enquanto os demais competidores duelam nas baterias eliminatórias logo no round de abertura.

Para a temporada regular, o grid já está definido. A competição masculina contará com 32 surfistas classificados, somados a dois convidados da temporada e dois wildcards do evento. Já a categoria feminina terá 21 atletas classificadas, duas convidadas da temporada e uma convidada específica por etapa.

O sistema de decisão também evoluiu: o campeão mundial será coroado por pontos corridos ao longo de 12 etapas, abandonando o antigo modelo de Finals restrito ao Top 5. O funil da competição aperta após a nona etapa, quando apenas os 22 melhores homens e as 14 melhores mulheres se qualificam para a perna final do circuito. O encerramento será nas ondas sagradas de Pipeline, no Havaí.

Gabriel Medina no WSL Champion (Foto: WSL / Tony Heff)

+Aposte na vitória do seu atleta favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável