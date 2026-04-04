Veterano brasileiro avança às oitavas da WSL em Bells Beach; Chumbinho é eliminado

Em temporada de despedida da World Surf League (WSL), o experiente Alejo Muniz bateu o americano Cole Houshmand com somatório de 11,56 e avançou para as oitavas de final da etapa de Bells Beach, na Austrália. Com isso, o brasileiro de 36 anos se junta a Miguel Pupo, que já havia garantido vaga na próxima fase ao vencer o australiano Joe Vaughan com pontuação total de 14,17.

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Muniz entrou confiante no mar e logo de cara encaixou uma onda pequena que lhe rendeu um 1,83 para começar à frente do adversário. Depois de ser superado por Cole, o surfista brasileiro Alejo buscou a melhor onda e conseguiu boas rasgadas, obtendo a nota de 5,33.

O americano somou mais 4,50, mas não foi o suficiente para virar. Para carimbar a classificação, Muniz pegou uma onda ainda melhor nos últimos minutos da bateria, levando a nota 6,23.

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Resultado final

Alejo Muniz (BRA): 5,33 + 6,23 = 11,56

Cole Houshmand (EUA): 3,13 + 4,50 = 7,63

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Chumbinho perde por 19 décimos e cai em Bells Beach

João Chianca, o 'Chumbinho', em ação na etapa de Saquarema da WSL (Foto: Ian Ramalho)

Mais cedo, João Chianca, o 'Chumbinho', foi eliminado em uma disputa apertada contra Jake Marshall, dos Estados Unidos, algoz em Bells Beach no ano passado. O somatório final do brasileiro foi de 10,64.

Em um mar instável e com ondas espaçadas, 'Chumbinho' não teve o mesmo êxito que o adversário, que conseguiu os melhores resultados logo nas duas primeiras ondas. Com quase 33 minutos de bateria, o jovem surfista ainda precisava de 5,96 e foi para o tudo ou nada, aplicando uma série de rasgadas na onda. Dois jurados deram nota superior a 6, mas outros três jogaram a média para baixo, e João ficou a 19 décimos da nota mínima necessária.

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Resultado final

Chumbinho (BRA): 4,87 + 5,77 = 10,64

Jake Marshall (EUA): 5,83 + 5,00 = 10,83

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WSL volta com novo formato em 2026

A grande novidade da Liga Mundial de Surfe (WSL) para este ano é a extinção das baterias de repescagem, uma mudança drástica no regulamento que eleva a pressão desde o início. Sob o novo formato, o desempenho no ranking de 2025 dita o ritmo da estreia: a elite melhor ranqueada garante vaga direta na segunda fase, enquanto os demais competidores duelam nas baterias eliminatórias logo no round de abertura.

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Para a temporada regular, o grid já está definido. A competição masculina contará com 32 surfistas classificados, somados a dois convidados da temporada e dois wildcards do evento. Já a categoria feminina terá 21 atletas classificadas, duas convidadas da temporada e uma convidada específica por etapa.

O sistema de decisão também evoluiu: o campeão mundial será coroado por pontos corridos ao longo de 12 etapas, abandonando o antigo modelo de Finals restrito ao Top 5. O funil da competição aperta após a nona etapa, quando apenas os 22 melhores homens e as 14 melhores mulheres se qualificam para a perna final do circuito. O encerramento será nas ondas sagradas de Pipeline, no Havaí.

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