Dois nomes de peso do surfe brasileiros fizeram sua estreia na World Surf League (WSL) em 2026, nesta terça-feira (7): Filipe Toledo e Ítalo Ferreira. Enquanto o primeiro conquistou uma vitória tranquila, Ferreira esteve a apenas 10 décimos à frente do adversário. Apesar da diferença entre as notas, ambos avançaram às oitavas de final na etapa de Bells Beach, na Austrália.

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As 12ª e 13ª baterias contaram com uma sequência verde-amarela de veteranos. Entre os brasileiros, Filipe foi o primeiro a cair na água e entregou uma atuação de alto nível. Em seguida, Ítalo manteve o bom desempenho e seguiu animando os fãs no Brasil.

A terceira onda foi importante para que Toledo conquistasse a maior nota de sua bateria, com um alto 7,33. Enquanto isso, Eli Hanneman contava com "apenas" 4,83 – recebido em sua segunda tentativa concluída. O primeiro a criar uma vantagem foi o havaiano com 10,10, mas, logo, o brasileiro respondeu e subiu a pontuação a ser batida para 13,50. O bicampeão chegou ainda a melhorar sua média para 14 após uma onda de 6,67.

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Resultado final

Filipe Toledo (BRA) - 7,33 + 6,67 = 14,00

Eli Hanneman (EUA) - 5,27 + 4,83 = 10,10

Na bateria seguinte, a disputa terminou em grandes emoções. Com 12,83 de pontuação, a vitória parecia garantida por Ferreira até os segundos finais, quando o australiano Xavier Huxtable completou uma onda impressionante. O relógio zerado impedia o brasileiro de responder, caso a virada acontecesse; o que não aconteceu. A vaga de ítalo foi confirmada por 10 décimos de diferença.

Resultado final

Ítalo Ferreira (BRA) - 7,00 + 5,83 = 12,83

Xavier Huxtable (AUS) - 6,73 + 6,00 = 12,73

Atual campeão, Yago Dora abre ano com vitória

Yago Dora abriu sua campanha na temporada de 2026 com uma sólida vitória na etapa de Bells Beach, na Austrália. Na nona bateria do chave principal, Dora enfrentou o conterrâneo Mateus Herdy, que faz sua estreia na elite do surfe mundial, com certa tranquilidade.

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Ao nível de comparação, Mateus precisava ainda de 7,01 para conquistar a vaga nos minutos finais, porém, sem grande ajuda do mar, a vitória ficou com o dono da lycra amarela. Curiosamente, a melhor nota de Yago foi exatamente a mesma recebida por Herdy durante a rodada de classificação. Na ocasião, o jovem brasileiro superou o australiano Liam O'Brien por 13,24 (7,17 + 6,63).

➡️ Veja como foi a estreia de Yago Dora na WSL em 2026

Outros brasileiros já estrearam em Bells Beach

Em temporada de despedida, o experiente Alejo Muniz bateu o americano Cole Houshmand com somatório de 11,56 e avançou para as oitavas de final da etapa de Bells Beach, na Austrália. Com isso, o brasileiro de 36 anos se junta a Miguel Pupo, que já havia garantido vaga na próxima fase ao vencer o australiano Joe Vaughan com pontuação total de 14,17.

Horas antes, João Chianca, o 'Chumbinho', foi eliminado em uma disputa apertada contra Jake Marshall, dos Estados Unidos, algoz em Bells Beach no ano passado. A média final do brasileiro foi de 10,64, enquanto o rival somou 10,83.

➡️ Veja como foi a estreia de Muniz, Pupo e Chumbinho na WSL em 2026

WSL volta com novo formato em 2026

A grande novidade da Liga Mundial de Surfe (WSL) para este ano é a extinção das baterias de repescagem, uma mudança drástica no regulamento que eleva a pressão desde o início. Sob o novo formato, o desempenho no ranking de 2025 dita o ritmo da estreia: a elite melhor ranqueada garante vaga direta na segunda fase, enquanto os demais competidores duelam nas baterias eliminatórias logo no round de abertura.

Para a temporada regular, o grid já está definido. A competição masculina contará com 32 surfistas classificados, somados a dois convidados da temporada e dois wildcards do evento. Já a categoria feminina terá 21 atletas classificadas, duas convidadas da temporada e uma convidada específica por etapa.

O sistema de decisão também evoluiu: o campeão mundial será coroado por pontos corridos ao longo de 12 etapas, abandonando o antigo modelo de Finals restrito ao Top 5. O funil da competição aperta após a nona etapa, quando apenas os 22 melhores homens e as 14 melhores mulheres se qualificam para a perna final do circuito. O encerramento será nas ondas sagradas de Pipeline, no Havaí.

Gabriel Medina no WSL Champion (Foto: WSL / Tony Heff)

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