Gabriel Medina finalmente voltou a competir na World Surf League (WSL) em 2026, após um ano afastado das competições. Na noite desta terça-feira (7), a reestreia do brasileiro foi marcada por uma vitória dominante e tranquila sobre o mexicano Alan Cleland. A diferença entre as notas dos adversários ultrapassou os sete pontos.

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O brasileiro largou na frente com uma nota 4,33 logo na primeira onda. Mesmo com tentativas menos expressivas na sequência, encontrou uma boa oportunidade para cravar 6,50. Com isso, Medina garantiu uma sólida combinação em seu retorno ao circuito mundial.

Do outro lado, Cleland não conseguiu acompanhar o ritmo e registrou apenas 3,67 como sua melhor nota. O mexicano, inclusive, anotou apenas essa pontuação durante toda a bateria. Com ampla vantagem na somatória, o tricampeão mundial administrou o restante da disputa com tranquilidade e confirmou a vitória sem ser ameaçado.

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Resultado final

Gabriel Medina (BRA) - 6,50 + 5,60 = 12,10

ALan Cleland (MEX) - 3,65

Os brasileiros na estreia em Bells Beach

Atual campeão da WSL brilha sem sustos

Yago Dora abriu sua campanha na temporada de 2026 com uma sólida vitória na etapa de Bells Beach, na Austrália. Na nona bateria do chave principal, Dora enfrentou o conterrâneo Mateus Herdy, que faz sua estreia na elite do surfe mundial, com certa tranquilidade.

Ao nível de comparação, Mateus precisava ainda de 7,01 para conquistar a vaga nos minutos finais, porém, sem grande ajuda do mar, a vitória ficou com o dono da lycra amarela. Curiosamente, a melhor nota de Yago foi exatamente a mesma recebida por Herdy durante a rodada de classificação. Na ocasião, o jovem brasileiro superou o australiano Liam O'Brien por 13,24 (7,17 + 6,63).

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➡️ Veja como foi a estreia de Yago Dora na WSL em 2026

Yago Dora em treino antes das finais da WSL (Foto: Ed Sloane/World Surf League)

Sequência de peso em águas australianas

As 12ª e 13ª baterias contaram com uma sequência verde-amarela de veteranos. Entre os brasileiros, Filipe foi o primeiro a cair na água e entregou uma atuação de alto nível. Em seguida, Ítalo manteve o bom desempenho e seguiu animando os fãs no Brasil.

Na sequência das baterias, Filipe Toledo se destacou ao assumir o controle após marcar 7,33 em uma de suas ondas e virar o confronto contra Eli Hanneman, chegando a 14 pontos no total. Já Ítalo Ferreira garantiu a classificação em uma disputa emocionante, ao vencer o australiano Xavier Huxtable por apenas um décimo, após uma impressionante última onda do rival nos segundos finais.

➡️ Veja como foi a estreia de Filipe e Ítalo na WSL em 2026

Outros nomes do Brasil no surfe

Em temporada de despedida, o experiente Alejo Muniz bateu o americano Cole Houshmand com somatório de 11,56 e avançou para as oitavas de final da etapa de Bells Beach, na Austrália. Com isso, o brasileiro de 36 anos se junta a Miguel Pupo, que já havia garantido vaga na próxima fase ao vencer o australiano Joe Vaughan com pontuação total de 14,17.

➡️ Veja como foi a estreia de Muniz, Pupo e Chumbinho na WSL em 2026

Horas antes, João Chianca, o 'Chumbinho', foi eliminado em uma disputa apertada contra Jake Marshall, dos Estados Unidos, algoz em Bells Beach no ano passado. A média final do brasileiro foi de 10,64, enquanto o rival somou 10,83.

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