A estreia de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 está cada vez mais próxima, e a preparação do brasileiro para o GP da Austrália está chegando na reta final. Mais uma vez, o agora titular da Sauber falou sobre as expectativas para 2025 e voltou a citar um “sonho realizado”, mas reforçou que a jornada está apenas no começo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

GabrielBortoleto destacou mais uma vez que sente que fez um bom trabalho nas categorias de base, o que é praticamente inegável, já que venceu os títulos da F3 e da F2 de maneira consecutiva e como novato nas duas ocasiões. No entanto, o foco agora é trabalhar para chegar ao nível dos pilotos da Fórmula 1, segundo o brasileiro.

- Estou me sentindo muito bem. É minha primeira temporada na Fórmula 1, e é um sonho realizado. Quando é jovem, sonha em chegar à F1, mas não sabe quais são as chances reais. Você só tem de se destacar nas categorias de base e esperar conquistar um lugar lá - destacou em entrevista ao portal "GrandPrix247".

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto foi campeão da temporada 2024 da Fórmula 2 (Foto: Divulgação/Fórmula 2)

- Acho que fiz um bom trabalho nas categorias de base, vencendo os títulos da F3 e da F2. Agora, estar na Fórmula 1 é uma grande conquista, mas é realmente apenas o começo. Aqui é onde o verdadeiro trabalho começa. Agora, estou competindo com os melhores, com os grandes nomes, e preciso trabalhar incrivelmente duro para estar no nível deles - continuou Bortoleto.

Gabriel Bortoleto fala sobre desafios em 2025

O brasileiro da Sauber também falou sobre os maiores desafios que espera enfrentar nesta temporada. Segundo Bortoleto, o salto da F2 para a F1 é bem grande e o cenário na categoria 'é completamente diferente do que estava acostumado.'

continua após a publicidade

C45 será o carro de Gabriel Bortoleto em sua estreia na F1 (Foto: Divulgação/Sauber)

Ainda assim, Gabriel Bortoleto reforçou que está trabalhando o máximo possível para estar preparado já para os primeiros testes com o novo carro da Sauber, o C45.

- A maior diferença para mim na Fórmula 1 é que tudo é novo. Há tanto acontecendo, e a escala é completamente diferente do que eu estava acostumado. Há mais membros da equipe envolvidos. São cerca de 1.000 pessoas trabalhando nos bastidores para manter apenas dois carros na pista - pontuou.

➡️ Imagens fortes: surfista é resgatado desacordado após cair de onda em Pipeline

- A Fórmula 1 é mais complexa do que a F2 e a F3, com mais ferramentas e sistemas para gerenciar. Tem de mexer muito mais no acerto do carro e desenvolver um entendimento técnico mais profundo. Isso é algo no qual tenho me concentrado desde o primeiro teste de pós-temporada em Abu Dhabi, me esforçando para estar o mais preparado possível para o primeiro teste e o início da temporada - encerrou.

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.