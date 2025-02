Após o vice-campeonato, Lando Norris chega para a F1 2025 ainda mais preparado para lutar pelo título. O inglês descartou qualquer possibilidade de sentir pressão para ser campeão mundial na temporada 2025 da Fórmula 1. Em sua visão, o piloto da McLaren se sente ainda melhor nesses tipos de situação e, assim, suas habilidades de guiar se sobressaem.

continua após a publicidade

➡️ F1: Hamilton fala sobre aposentadoria e parceria com Leclerc na Ferrari

- Sei que, para este ano, muitas pessoas colocam a mim e a equipe como favoritas. E muitas delas acham que pressão é algo ruim, mas para mim é exatamente o oposto, é uma coisa boa. Sempre me saí muito melhor, consegui pensar e concentrar mais. Ainda fico nervoso, sei que ela existe, mas minhas melhores performances geralmente acontecem assim - disse o britânico.

A última temporada da Fórmula 1 foi marcado por um grande embate entre Lando Norris e Max Verstappen. O britânico terminou como vice-campeão atrás do piloto da Red Bull e com um desempenho bastante satisfatório: foram nove poles, quatro vitórias e treze pódios, além de seis pontos extras pela melhor volta.

continua após a publicidade

Para o ano de 2025, Norris salta como um dos favoritos a quebrar o jejum de títulos entre os pilotos da McLaren, o último foi Lewis Hamilton, em 2008. Em 2024, ele foi um dos principais responsáveis por devolver aos Papayas para o topo do Mundial de Construtores, após cerca de 26 anos.

Norris reconhece que precisa repensar a maneira de competir contra o holandês, mas também sabe que Max Verstappen não será seu único rival em 2025. A disputa começa dentro da própria garagem em Woking, com Oscar Piastri, que também corre em busca do título inédito.

continua após a publicidade

- Há mais expectativa sobre mim, para eu provar que melhorei em relação ao ano passado. Tive um grande ano, mas estava claro que precisava melhorar em muitas áreas, especialmente contra Max. Mas não vou disputar apenas com ele, também com o cara à minha esquerda (Oscar Piastri) - analisou Norris, que completou:

- Tenho que ter certeza de que estou bem para intensificar minha luta contra muitos outros pilotos e acho que estou pronto para isso.

Da esquerda para direita, Oscar Piastri e Lando Norris no GP de São Paulo, em Interlagos, na F1 2024 (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

➡️Fique por dentro de todas as notícias do esporte em tempo real no WhatsApp! Clique aqui e siga o canal do Lance!

Quando a Fórmula 1 volta em 2025?

A primeira aparição oficial dos dez carros da Fórmula 1 2025 na pista será entre os dias 26 e 28 de fevereiro, durante os testes de pré-temporada no circuito de Sakhir, no Bahrein. O campeonato começa oficialmente no dia 16 de março, em Melbourne, na Austrália.