Gabriel Bortoleto pilota carro da Sauber pela primeira vez em testes

Gabriel Bortoleto voltou ao Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, nesta terça-feira (9), e pilotou o carro da Sauber pela primeira vez. O campeão da Fórmula 2 participou dos testes de pós-temporada pela equipe suíça ao lado do alemão Nico Hülkenberg, que será companheiro de escuderia.

Apesar dos tempos não serem importantes na pós-temporada, Bortoleto terminou à frente do companheiro. O brasileiro terminou o primeiro teste na oitava colocação, com o tempo de 1m25s306, enquanto Hulkenberg fechou o circuito em 17º lugar, em 1m26s351. Esta foi a primeira vez que o jovem pilotou um carro da Fórmula 1, em teste realizado pela Pirelli.

Bortoleto, que venceu a F2 no último final de semana, somou esta conquista ao título da Fórmula 3, ambas nos respectivos anos de estreia nas categorias.

Bortoleto é o nome do Brasil na Fórmula 1 em 2025

Bortoleto no carro da Sauber durante os treinos de pós-temporada (Foto: Xavi Bonilla/AFP)

Gabriel Bortoleto foi anunciado pela Sauber para a temporada de 2025 da Fórmula 1. O acordo com a equipe suíça confere ao jovem de 20 anos titularidade até 2026, ao lado de Nico Hülkenberg. Com a entrada de Bortoleto na Fórmula 1, o Brasil volta a contar com um representante na elite do automobilismo. O hiato de pilotos brasileiros na categoria chegou a sete anos, desde a saída de Felipe Massa da Williams, em 2017.