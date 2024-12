Ocon lamenta saída antecipada da Alpine: ‘Não era assim que eu queria que acabasse’

Esteban Ocon publicou, nesta terça-feira (3), um texto agradecendo as cinco temporadas em que competiu na Fórmula 1 como piloto da Alpine, mas adotou tom que deixou transparecer certa mágoa com o time de Enstone. A caminho da Haas, o piloto foi sacado para dar lugar a Jack Doohan já no GP de Abu Dhabi, o último da temporada 2024, antecipando sua saída para o time de Gene Haas.

No texto, Ocon disse que tem orgulho do que conquistou nos últimos anos com a Alpine e enfatizou que “não se arrepende de nada”.

- Deixo a Alpine/Renault com ótimas lembranças e orgulho de ter sido o piloto que trouxe os melhores resultados desde o seu retorno ao esporte, subindo os dois primeiros degraus do pódio no Bahrein, Hungria e Brasil. Não me arrependo de nada, sabendo que dei 100% todas às vezes como sempre fiz - afirmou.

Ocon também lamentou ter sido retirado da corrida em Abu Dhabi e deixou claro que não gostou da decisão da Alpine.

- Às centenas de homens e mulheres que trabalham duro em Enstone e Viry-Châtillon, peço desculpas por não poder vê-los pessoalmente e ter uma despedida adequada - alfinetou.

Esteban Ocon revelou o capacete que usaria no seu último GP pela Alpine (Foto: Divulgação / X)

- Como vocês sabem, o plano sempre foi correr uma última vez neste fim de semana e pessoalmente me despedir de todos vocês na semana que vem. Eu estava ansioso por ambas as coisas. Não era assim que eu queria que as coisas terminassem. Dito isso, o mundo da F1 é pequeno e tenho certeza de que verei muitos de vocês novamente em breve - completou o francês.

Leia o texto de despedida Esteban Ocon na íntegra:

“Gostaria de agradecer, antes de tudo, aos mecânicos e engenheiros de todas as funções na pista, Enstone e Viry-Châtillon que correram ao meu lado nas últimas cinco temporadas. Compartilhamos muito juntos, e tenho orgulho de chamar muitos de vocês de meus amigos.

Deixo a Alpine/Renault com ótimas lembranças e o orgulho de ter sido o piloto que trouxe os melhores resultados da equipe desde seu retorno ao esporte, subindo os dois primeiros degraus do pódio no Bahrein, Hungria e Brasil. Também foi uma honra participar da finalização em P4 no Campeonato de Construtores em 2022. Sei o quanto todos esses momentos significaram para todos e sentir essa sensação de realização e alegria ao lado da equipe é o que estou levando comigo.

Esteban Ocon será piloto da Haas na próxima temporada (Foto: Darko Bandic / POOL / AFP)

Não foi um ano fácil na pista para a equipe e a segunda parte da temporada foi especialmente difícil. Por vários motivos.

Não me arrependo de nada, sabendo que dei 100% em todas as sessões. Como sempre fiz.

Às centenas de homens e mulheres que trabalham duro em Enstone e Viry, peço desculpas por não poder vê-los pessoalmente e ter uma despedida adequada. Como vocês sabem, o plano sempre foi correr uma última vez neste fim de semana e pessoalmente me despedir de todos vocês na semana que vem. Eu estava ansioso por ambas as coisas.

Não era assim que eu queria que as coisas terminassem.

Dito isso, o mundo da F1 é pequeno e tenho certeza de que verei muitos de vocês novamente em breve.

Também gostaria de desejar nada além de grandes coisas ao meu amigo Jack enquanto ele dá este próximo grande passo em sua carreira no Grande Prêmio de Abu Dhabi desta semana.

MERCI

OBRIGADO”

A Fórmula 1 retorna já neste fim de semana, entre os dias 6 e 8 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi. Será a 24ª e última etapa da temporada 2024.