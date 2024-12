No sufoco, Bortoleto sai do Catar à frente de Hadjar; confira classificação da F2

Gabriel Bortoleto deixou a rodada do Catar ainda na liderança da Fórmula 2, mas viu a vantagem para Isack Hadjar se reduzir ao 0,5 ponto conquistado na Sprint da Itália. Na ocasião, o brasileiro empatou em oitavo com Dennis Hauger. E tudo por conta da punição de 5s que tirou do brasileiro a vitória.

A sanção a Gabriel foi aplicada porque ele cruzou a linha da entrada do pit-lane quando já estava no traçado para entrar nos boxes. Isso aconteceu porque o safety-car virtual foi acionado no instante em que o brasileiro se preparava para o pit-stop.

A questão, todavia, é que Andrea Kimi Antonelli estava parado na brita, situação clara para o safety-car físico, mas ele só entrou na pista um giro depois. Bortoleto fez a troca e até retornou à frente de Paul Aron, mas passou a brigar contra o relógio para tentar ao menos abrir 5s de distância para Hadjar. Faltaram 0s4.

Com o desfecho da corrida, Hadjar somou 18 pontos com o segundo lugar e chegou a 188. Bortoleto, que anotou 15, está com 188,5. Aron, que herdou a vitória, ainda ficou com a volta mais rápida e deixou o domingo com 26 tentos. Agora tem 163 e também tem chances de ser campeão.

Gabriel Bortoleto ficou em terceiro lugar, devido à punição, na corrida do Catar, na Fórmula 2 (Foto: Divulgação/McLaren)

Zane Maloney saiu do Catar com 5 pontos e é o quarto colocado, com 140 no geral. Ele leva 16 de vantagem sobre Jak Crawford, que tem 124. Já Andrea Kimi Antonelli ficou sem pontos na rodada catari e permaneceu em sexto, com 116.

Franco Colapinto mantém o sétimo posto graças aos 96 pontos conquistados até a Bélgica. Victor Martins (93), Richard Verschoor (88) e Dennis Hauger (85.5) fecham o top-10.

Entre as equipes, a Invicta manteve a liderança, agora com 262,5, enquanto a Campos vem em segundo, com 231. MP (200.5), Hitech (198) e Prema (179) completam o top-5.

