Colapinto vê opções de equipes se diluírem e caminha para reserva da Williams em 2025

Franco Colapinto causou um frenesi no grid com a estreia avassaladora na Itália e os pontos já na segunda corrida, no Azerbaijão, mas o argentino deve mesmo continuar na Williams na Fórmula 1 2025. E sem lugar para ser titular, já que o time inglês terá Alexander Albon e Carlos Sainz, a expectativa é que vá para a reserva e dê sequência a um intenso programa de testes até o mercado se abrir novamente.

A informação é do site da revista alemã Auto Motor und Sport desta terça-feira (3). A opção, no caso, é válida porque tanto Albon quanto Sainz possuem cláusulas contratuais que os liberam do contrato com o time de Grove caso haja interesse de algum time de ponta. A publicação alemã, inclusive, especifica que o atual piloto da Ferrari tem a opção de ir para a Red Bull se houver vaga por lá daqui a um ano.

Colapinto estreou na F1 no GP da Itália, substituindo Logan Sargeant, e impressionou não apenas por andar muito próximo de Albon nas classificações, como também pelos pontos marcados em Baku e nos Estados Unidos. A Red Bull logo se agitou e demonstrou interesse, e a mídia argentina chegou a noticiar que havia um acordo encaminhado para que ele corresse no lugar de Sergio Pérez.

As especulações aumentaram quando Christian Horner, chefe dos taurinos, foi visto nas instalações da Williams em Interlagos. Os ingleses, todavia, exigiam pagamento de US$ 20 milhões (R$ 121 milhões, na cotação mais recente) para liberá-lo, e a Red Bull até cogitou usar os próprios patrocinadores de Franco para cobrir o valor, segundo o site neerlandês RacingNews365.

Só que os acidentes em Interlagos e Las Vegas fizeram o alvoroço em torno dele baixar. A Alpine, outra a demonstrar desejo de trazer Colapinto e dispensar o contratado Jack Doohan antes mesmo do início da temporada, também desistiu por conta da multa considerada alta demais por Flavio Briatore, informou a AMuS. Os franceses querem focar em jovens talentos como Paul Aron, o novo reserva.

Chefe da Williams, James Vowles chegou a falar há alguns meses sobre a possibilidade de Colapinto continuar com o time. “Em primeiro lugar, teríamos o melhor piloto reserva no momento. Em segundo lugar, ele receberia a melhor preparação com testes de carros de outras temporadas e simulações. Fiz algo semelhante com Esteban Ocon, e o intervalo de um ano também foi benéfico para ele”, salientou.

A Red Bull renovou contrato com Pérez, mas a ESPN afirma que ele deixará o time depois do GP de Abu Dhabi deste fim de semana. Liam Lawson e Yuki Tsunoda brigam pela vaga. Na Alpine, Doohan já assume o cockpit de Ocon para valer em Yas Marina, ao lado de Pierre Gasly.

A Fórmula 1 retorna já neste fim de semana, entre os dias 6 e 8 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi. Será a 24ª e última etapa da temporada 2024.