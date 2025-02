Apesar do início positivo no primeiro dia de testes, Gabriel Bortoleto não conseguiu uma boa colocação em sua última atuação da pré-temporada da F1 2025. Na madrugada desta sexta-feira (28), em Bahrein, o terceiro dia de atividades foi marcado pela liderança Charles Leclerc, que superou Norris e Verstappen. Ao marcar 1:30.811, o piloto da Ferrari saiu em vantagem sobre Kimi Antonelli, da Mercedes, que chegou em segundo com 1:30.888.

Novo piloto da Sauber, o brasileiro completou apenas 35 voltas, o menor número entre os competidores, devido a uma manutenção prolongada no assoalho de seu carro. Bortoleto, assim, ficou preso boa parte da sessão dentro da garagem.

Apesar das dificuldades, o novo representante do Brasil conseguiu um tempo competitivo de 1:32.147 nos momentos finais, classificando-se em nono lugar. O carro e o tempo limitado não impediu, no entanto, Bortoleto de superar Oliver Bearman, da Haas, que atingiu 1:33.697.

Este desempenho ocorreu após um extenso período nos boxes, o que limitou sua participação na pista em comparação aos demais pilotos. A sessão também foi interrompida temporariamente por um incidente com um vidro quebrado na cabine de bandeirada, rapidamente resolvido pela equipe de manutenção.

Outros pilotos, como Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, e Isack Hadjar, da Racing Bulls, também se destacaram. Antonelli alcançou o segundo lugar com um tempo de 1:30.888, enquanto Hadjar completou o maior número de voltas, 73, terminando em sétimo. Esses resultados sublinham a competitividade e o alto nível técnico dos participantes, antecipando uma temporada emocionante.

