Sainz desbanca Hamilton e lidera segundo dia da pré-temporada da F1

De casa nova na Fórmula 1, Carlos Sainz já levou a Williams ao topo. Pelo menos foi o resultado final do segundo dia de testes de pré-temporada em Sakhir, no Bahrein. O espanhol desbancou o tempo marcado por Lewis Hamilton, da Ferrari, e com a marca de 1min29s348, ficou com a liderança da quinta-feira (27). Carlos também foi quem mais rodou em Sakhir, completando 127 voltas.

continua após a publicidade

➡️ Lewis Hamilton reage a críticas por idade: ‘Jamais me compare com ninguém’

Confirmando a tendência da Ferrari rápida, Charles Leclerc foi o terceiro colocado. O monegasco não conseguiu superar a marca do companheiro de equipe Hamilton, mas com o tempo de 1min29s431, ficou apenas 0s083 atrás do tempo registrado por Sainz.

De Sauber, o brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 15º colocado. Ele completou 80 giros nesta quinta-feira e teve a melhor marca em 1min31s057, 0s4 mais rápido que o companheiro de equipe Nico Hülkenberg, que guiou o C45 pela manhã.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira como foi a sessão vespertina do 2º dia de testes da F1 em Sakhir

Com 16°C de temperatura ambiente, asfalto em 19°C, umidade relativa do ar em 55% e uma probabilidade de chuva de incríveis 60%, a segunda turma assumiu os respectivos cockpits para as quatro horas finais de atividades no segundo dia da pré-temporada, no circuito de Sakhir. As únicas exceções eram Sainz, que também andou pela manhã com a Williams, e Lawson, escalado para o turno da tarde depois de enfrentar problemas com a unidade de potência no terço final da sessão matutina.

Na Ferrari, que viu Hamilton colocar a SF-25 no topo pela manhã, foi a vez de Leclerc comandar os trabalhos. Primeira tentativa de volta rápida, o monegasco registrou um tempo de volta 1s6 mais lento que a marca do companheiro de equipe ao virar 1min30s993, mas o desempenho de Charles, já na mesma casa da marca obtida por Norris ontem, dava a sensação de que seria questão de tempo até voltas melhores surgirem.

continua após a publicidade

Charles Leclerc, da Ferrari, nos testes de Pré-temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Sem o que perder, aliás, a movimentação na pista foi intensa nos primeiros 30 minutos. E, de fato, os tempos não demoraram a baixar, mesmo com o vento mais forte — 38 km/h de velocidade média, segundo a previsão fornecida pela própria Fórmula 1. Passada meia hora, Sainz pegou os setores 1 e 3 e cravou 1min29s366, apenas 0s013 melhor que a volta então alcançada por Hamilton na manhã.

Leclerc também melhorou e subiu para quinto, enquanto Norris, Bortoleto e Stroll eram os únicos ainda nos boxes. Na Mercedes, o novato Antonelli aparecia em 12º — certamente em função da forte travada de rodas que deu ao perder o ponto de frenagem na curva 1.

Bortoleto, então, acelerou o #5 da Sauber e colocou-se entre os carros da Haas, em 14º, ao virar 1min33s564, mas com a borracha mais dura do que a usada pelo parceiro de time pela manhã. Desconsiderando as marcas obtidas na primeira sessão, as posições estavam da seguinte forma com 40 minutos de atividades: Sainz, Leclerc, Lawson, Doohan, Antonelli, Bortoleto, Bearman e Hadjar ocupando as oito primeiras colocações, com Stroll e Norris ainda sem volta computada.

Enquanto isso, a chuva voltava a assombrar, e a transmissão já buscava imagens de gotas d’água em pequenas poças oriundas da manhã. Bearman avisava à Haas que se tratava de uma “quantidade razoável de chuva”, mas a movimentação seguia alta na pista com os slicks.

Primeira hora completa, Lawson e Bearman trabalhavam em stints longos com os pneus duros, enquanto os demais ainda apostavam em voltas rápidas com os médios. Paralelo a isso, Antonelli, já em quinto, a míseros 0s006 da marca obtida por Russell pela manhã, brigava para acertar as curvas sem abusar dos freios — e, consequentemente, dos pneus.

Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, nos testes de Pré-temporada da Fórmula 1 (Foto: FADEL SENNA / AFP)

Leclerc também melhorou e subiu para terceiro no geral, agora a 0s052 do tempo de Lewis. Já Norris aparecia somente em 14º com a McLaren, e chamava a atenção o MCL39 com uma tampa do motor mais compacta. O atual vice-campeão da F1 chegou a melhorar a própria marca nos setores 1 e 2, mas recolheu para os boxes antes de fechar o giro.

Bortoleto, por sua vez, já colocava a Sauber na cola do top-10 ao virar 1min31s057 com os pneus médios, à frente de Hülkenberg. E Sainz baixava ainda mais o tempo nos setores 1 e 2, perdendo somente na parte final, estabelecendo 1min29s348 como nova marca a ser batida. Em seguida, cometeu pequeno deslize na curva 1 que o fez rodar, mas nada grave o suficiente para interromper a sessão.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, nos testes de Pré-temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Enquanto Norris desgarrava do fundo e subia para 11º, jogando Bortoleto para 12º, Lawson partia para um segundo stint longo depois de 20 voltas em sequência com pneus duros em 1min35s5 de média. Tudo para compensar ao máximo a sessão matinal comprometida pela falha na pressão da água do motor.

Com 2 horas e 20 minutos para o fim, Sainz ainda sustentava a liderança, enquanto Leclerc perdia totalmente o controle na última curva da pista de Sakhir, dando uma pirueta e meia sobre a zebra. A sorte era que a entrada dos boxes estava metros à frente, portanto o #16 só precisou acertar o lado certo para recolher o carro. No combinado dos tempos, ele ainda aparecia atrás de Hamilton, ocupando a terceira posição no geral.

Mas havia uma possível razão para a rodada de Leclerc e também para a escapada anterior de Doohan, que precisou frear forte para evitar um acidente: o chuvisco persistia, da mesma forma como em boa parte do dia, exceção ao período pela manhã quando os pilotos tiveram de recolher por falta de pneus intermediários. Não eram, todavia, condições para os compostos de faixa verde — e ainda que fossem, apenas Aston Martin e Haas os possuíam.

Perto da metade da sessão, foi a hora de Sainz calçar o composto C3 e dar início à simulação de corrida, com tempos na casa de 1min35s5. Até então, o top-10 com os tempos combinados era comandado pelo espanhol da Williams, seguido por Hamilton, Leclerc, Russell, Antonelli, Doohan, Gasly, Alonso, Tsunoda e Stroll. Bortoleto era o 14º.

Andrea Kimi Antonelli chegou a escapar da pista, mas com pneus C4, conseguiu cravar um tempo 0s436 mais lento que o de Sainz, arranjando uma vaga no top-5. A luz natural definitivamente acabou em Sakhir, com os refletores ligados para as duas horas finais. A pista ficou mais cheia, com Jack Doohan e Gabriel Bortoleto treinando largada na saída dos boxes.

Com nova asa dianteira, Lance Stroll veio para a pista com a Aston Martin calçando pneus C3 e subiu para o sexto lugar, com tempo 0s881 mais lento que o de Sainz. Já com menos de 90 minutos para o fim da sessão, o espanhol da Williams estava no topo da tabela, à frente de Hamilton, Leclerc, Russell, Antonelli, Stroll, Lawson, Doohan, Gasly e Alonso.

Lando Norris começou a protagonizar batalhas em pista com a McLaren. Na primeira, superou o brasileiro Gabriel Bortoleto. Na sequência, ultrapassou Charles Leclerc. Porém, o inglês não se destacava na tabela de tempos, ainda sem voltas rápidas lançadas e ocupando um modesto 13º lugar.

Carlos Sainz, da Williams, nos testes de Pré-temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Com o teste se encaminhando para o final, o líder Sainz foi o primeiro a ultrapassar a marca de 100 voltas completadas. Enquanto isso, Norris e Leclerc realizavam simulações de corrida, com o piloto da McLaren levando vantagem. Lando, inclusive, começou a dar voltas rápidas nos minutos finais de treino. Em determinados setores, chegou a bater a marca de Carlos, mas evitava completar o giro, recolhendo aos boxes.

Nos minutos finais de sessão, houve a simulação de safety-car e de bandeira vermelha da direção de prova para o teste de sistemas. Os pilotos se alinharam na saída dos boxes ao encerramento do cronômetro para a simulação de volta de apresentação.

F1 2025, Testes de Pré-Temporada, Bahrein, Dia 2: