Gabriel Bortoleto na Fórmula 1: quem é e curiosidades da carreira

Gabriel Bortoleto é uma das promessas do automobilismo brasileiro, consolidando-se como um dos talentos mais brilhantes da nova geração. Nascido em Osasco, São Paulo, o piloto seguiu um caminho de sucesso desde o kart até chegar à Fórmula 1, tornando-se uma referência nas categorias de base. Em 2024, sagrou-se campeão da Fórmula 2, garantindo sua vaga na elite do automobilismo ao assinar contrato com a Sauber para a temporada de 2025. Apadrinhado por Fernando Alonso e ex-membro do programa de desenvolvimento de pilotos da McLaren, Bortoleto representa a esperança de um novo brasileiro brilhando na Fórmula 1. O Lance! te conta tudo sobre a carreira de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1.

Biografia do piloto

Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira nasceu em 14 de outubro de 2004, em Osasco, São Paulo. Seu envolvimento com o automobilismo começou cedo, incentivado pela família, que sempre apoiou sua carreira. Seu pai, Lincoln Oliveira, é empresário e co-proprietário da Stock Car Pro Series no Brasil. Desde pequeno, Bortoleto demonstrou talento no kart, conquistando títulos importantes e se destacando nas competições nacionais e internacionais.

Aos 11 anos, mudou-se para a Europa para dar continuidade à sua formação como piloto, enfrentando grandes nomes do kartismo mundial. Com o apoio da família e a mentoria de Fernando Alonso, Bortoleto cresceu como competidor e logo ingressou nas categorias de base do automobilismo, demonstrando um desempenho sólido em todas as etapas de sua carreira.

Carreira pré-Fórmula 1

Bortoleto iniciou sua trajetória nos monopostos em 2020, competindo na Fórmula 4 Italiana pela Prema Powerteam. Logo em sua temporada de estreia, conquistou uma vitória e terminou o campeonato na quinta colocação. Em 2021, avançou para a Fórmula Regional Europeia, onde enfrentou desafios mas conseguiu vitórias importantes, finalizando sua participação entre os seis melhores da competição.

O grande momento de sua carreira veio em 2023, quando disputou a FIA Fórmula 3 pela Trident. Mostrando consistência e talento, Bortoleto conquistou duas vitórias e garantiu o título da categoria, tornando-se campeão com uma rodada de antecedência. Esse desempenho chamou a atenção da McLaren, que o incluiu em seu programa de desenvolvimento de pilotos.

Em 2024, Bortoleto subiu para a Fórmula 2, competindo pela Invicta Racing. Demonstrando maturidade e habilidade, venceu duas corridas e subiu ao pódio oito vezes, conquistando o título de campeão da F2 em sua temporada de estreia. A impressionante performance na categoria de acesso garantiu sua promoção para a Fórmula 1, assinando contrato com a Sauber para 2025.

Números de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1

Apesar de ser um estreante na Fórmula 1, Bortoleto chega à categoria com credenciais impressionantes. Seus principais números antes da F1 incluem:

Títulos de base: Campeão da Fórmula 3 (2023) e Fórmula 2 (2024)

Vitórias na F2: 2 Pódios na F2: 8 Poles na F2: 2 Vitórias na F3: 2 Pódios na F3: 6

Seu histórico demonstra uma trajetória consistente e vitoriosa, colocando-o entre os principais jovens talentos da Fórmula 1.

Curiosidades de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1