Apesar do quarto título, o ano da F1 2024 de Max Verstappen foi cercado por polêmicas, desde palavrões a reclamações sobre o carro da Red Bull. Com uma clara queda de desempenho durante a temporada, o holandês declarou mais de uma vez que estava insatisfeito com o veículo da equipe. Agora, com os novos testes da pré-temporada, o piloto analisou o RB21 que será utilizado para a Fórmula 1, em 2025.

- Não pode ser pior que o do ano passado. Eu acho que nós estamos indo para uma direção em que o trabalho está bom e temos que continuar nele. Temos que ver o quanto podemos extrair dai - analisou o piloto.

Após o segundo dia da pré-temporada da F1 2025, Verstappen chegou a elogiar o desempenho do carro na pista de Bahrein. O tetracampeão ainda afirmou que a Red Bull aprendeu com os erros do ano passado e que melhoras estão sendo feitas.

- Eu gostei do dia. Para ser sincero, até que o carro estava descente de pilotar. Em termos de pace, é difícil de dizer onde estaremos na temporada. O carro estava um pouco mais previsível. Eu acho que o time aprendeu muito com o ano passado e vamos colocar isso no carro. Temos muitas coisas para discutir e melhorar ainda - concluiu.

Com Verstappen, quando retorna a F1 2025?

Após os testes no Bahrein, o próximo compromisso das equipes é o GP da Austrália, entre os dias 13 e 16 de março. É a primeira vez desde 2019 que a Austrália abre a temporada da F1, o Bahrein era palco da abertura desde 2021.

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada será encerrada em 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.