Fim da novela na NBA: Jimmy Butler é trocado e vai para o Golden State Warriors

Após troca chocante de Luka Doncic e Anthony Davis, foi a vez de Jimmy Butler ser negociado, o ala-pivô foi trocado do Miami Heat para o Golden State Warriors. O time da Flórida ficará com Andrew Wiggins, PJ Tucker e uma escolha de primeira rodada. A informação é de Shams Charania, da ESPN norte-americana.

Na transação, outros três times foram envolvidos no negócio, onde o Detroit Pistons recebeu Lindy Waters, Josh Richardson, o Utah Jazz ficou com Dennis Schroder e o Toronto Raptors irá ter Kyle Anderson.

Com o período de trocas chegando ao fim, o Golden State Warriors não poupou esforços para trazer uma estrela para jogar junto com Stephen Curry. O senso de urgência da diretoria da equipe aumentou após a troca do Dallas Mavericks com o Los Angeles Lakers, que envolveu Luka Doncic e Anthony Davis.

A escolha da estrela foi Jimmy Butler, de 35 anos. O ala-pivô estava suspenso por tempo indeterminado após um conflito com a comissão técnica e diretores do Miami Heat. O motivo da punição seria o jogador ter abandonado um treinamento depois de saber que não atuaria contra o Orlando Magic, no final de janeiro.

Jimmy Butler é o novo jogador do Golden State Warriors (Foto: Issac Baldizon/AFP)

Segundo Shams, a novela Butler e Warriors demorou dois meses e envolveu outros cinco times. Por Jimmy Butler, o Miami Heat irá receber Andrew Wiggins (GSW), PJ Tucker (UTA) e uma escolha de primeira rodada (protegida no top 10). O Detroit Pistons receberá Lindy Waters (GSW), Josh Richardson (GSW). O Utah Jazz terá Dennis Schroder (GSW) e o Toronto Raptors recebeu Kyle Anderson (GSW).

No novo time, o Golden State Warriors já estendeu o contrato de Butler, que assinou pela equipe por dois anos por 121 milhões de dólares (cerca de R$ 702 milhões). O útimo dia do prazo de negociação é nesta quinta-feira (6).

Os jogadores Miami Heat souberam da troca durante a partida. A equipe está encarando o Philadelphia 76ers, fora de casa.

Pelo Miami Heat, Jimmy Butler chegou a duas finais, em 2020 e 2023, onde foi derrotado para o Los Angeles Lakers e para o Denver Nuggets. Em seis temporadas, o ala-pivô marcou 6630 pontos, com dois All-star games e três vezes All-NBA.