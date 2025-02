Neymar dá festa no Rio de Janeiro com duração de dois dias

De acordo com o portal Leo Dias, Neymar decidiu celebrar o seu aniversário com uma festa para amigos e familiares na sua mansão em Manguaratiba, no Rio de Janeiro. A festa teria acabado somente na manhã desta sexta-feira e reuniu "parças" conhecidos do craque como Gil Cebola, Jota Amâncio e Cris Guedes. Além dos amigos, seus filhos e sua esposa, Bruna Biancardi também foram vistos na celebração.

Mesmo jogando no Santos, Neymar está morando no RJ

Desde que retornou ao Brasil, Neymar mora na mansão que possui em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Assim, para chegar ao CT Rei Pelé, e realizar as atividades com o clube alvinegro em São Paulo, ele tem realizado viagens em um helicóptero particular. Em média, a aeronave faz o trajeto entre Mangaratiba e Santos em cerca de uma hora.

Neymar compra mansão em Santos

O craque Neymar Jr escolheu uma propriedade de luxo no Morro de Santa Terezinha para sua nova residência durante a passagem pelo Santos. O valor da transação não foi divulgado, mas a área é conhecida por abrigar mansões que podem chegar a R$ 35 milhões.

A escolha de Neymar por uma residência próxima à Vila Belmiro elimina a necessidade de deslocamentos aéreos para os treinos. A região foi, inclusive, onde Pelé morou por um tempo.