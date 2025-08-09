Lucarelli se casa e web sente falta de colega de Seleção Brasileira na cerimônia
O casamento foi realizado em Belo Horizonte, neste domingo (9)
Ponteiro da Seleção Brasileira de Vôlei, Lucarelli se casou com a italiana Sofia Tumminia em uma cerimônia privada, neste sábado (9), em Belo Horizonte. Diversos colegas de seleção foram prestigiar o evento, mas a web sentiu falta de um astro do vôlei específico.
Em um relacionamento desde 2023, Lucarelli pediu a mão da amada no início de julho e se casou neste sábado (9). Em uma cerimônia com poucos convidados, o atleta foi celebrado por familiares e colegas de equipe da Seleção Brasileira.
Nas redes sociais, é possível ver que Maike, Flávio e Adriano estavam na cerimônia, mas o que chamou a atenção da web foi a falta de Bruninho, um dos amigos mais chegados de Lucarelli na seleção antes da aposentadoria do levantador.
Bruninho não compareceu ao casamento do ponteiro e, nas redes sociais, publicou uma foto em um outro compromisso.
Nos stories da conta privada, o atleta postou uma imagem com o companheiro de equipe e também ex-seleção, Lucão. Na foto, Bruno aparece com a família do amigo, com a legenda "Família que eu amo demais".
Na web, internautas comentaram a ausência do jogador.
Capitão do Brasil, Lucarelli não teve bons números na VNL
A Seleção Brasileira de Vôlei Masculino conquistou a medalha de bronze pela primeira vez na Liga das Nações de Vôlei na manhã deste domingo (3). Após intensa campanha na VNL, o Brasil superou a Eslovênia por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/20, 25/23 e 25/19. A superioridade em quadra, no entanto, não silenciou as críticas dos torcedores brasileiros que madrugaram para acompanhar o confronto, sobre principalmente o capitão Ricardo Lucarelli. O ponteiro teve uma eficiência negativa.
A presença de Lucarelli na titularidade foi uma das críticas dos torcedores, além da escolha de Honorato no lugar de Lukas Bergmann no elenco inicial. O ponteiro, assim como a irmã Julia, esteve em destaque durante toda a campanha do Brasil na VNL, mas não teve espaço nessa partida de decisão.
Em questão de números, o ponteiro capitão marcou apenas sete pontos no duelo, com seis de ataque e um de saque, além de - 7,14% de aproveitamento. Na tabela geral, de todo o torneio, Bergmann está na 26ª colocação entre os maiores pontuadores, com 107 pontos totais, 7,13 de média por jogo e 41,63% de eficiência. Ao nível de comparação, do outro lado, Lucarelli registrou 24 pontos totais, 3,43 de média por jogo e 39,34% de eficiência.
