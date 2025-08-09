Lucarelli se casa e web sente falta de colega de Seleção Brasileira na cerimônia

Ponteiro da Seleção Brasileira de Vôlei, Lucarelli se casou com a italiana Sofia Tumminia em uma cerimônia privada, neste sábado (9), em Belo Horizonte. Diversos colegas de seleção foram prestigiar o evento, mas a web sentiu falta de um astro do vôlei específico.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em um relacionamento desde 2023, Lucarelli pediu a mão da amada no início de julho e se casou neste sábado (9). Em uma cerimônia com poucos convidados, o atleta foi celebrado por familiares e colegas de equipe da Seleção Brasileira.

Nas redes sociais, é possível ver que Maike, Flávio e Adriano estavam na cerimônia, mas o que chamou a atenção da web foi a falta de Bruninho, um dos amigos mais chegados de Lucarelli na seleção antes da aposentadoria do levantador.

continua após a publicidade

Bruninho não compareceu ao casamento do ponteiro e, nas redes sociais, publicou uma foto em um outro compromisso.

➡️Afastada por lesão, Ana Cristina faz surpresa em treino da Seleção Brasileira

Nos stories da conta privada, o atleta postou uma imagem com o companheiro de equipe e também ex-seleção, Lucão. Na foto, Bruno aparece com a família do amigo, com a legenda "Família que eu amo demais".

Na web, internautas comentaram a ausência do jogador.

Capitão do Brasil, Lucarelli não teve bons números na VNL

Lucarelli em saque durante jogo entre Brasil e Eslovênia pelo terceiro lugar da VNL 2025 (Foto: Divulgação/Volleyball World)

A Seleção Brasileira de Vôlei Masculino conquistou a medalha de bronze pela primeira vez na Liga das Nações de Vôlei na manhã deste domingo (3). Após intensa campanha na VNL, o Brasil superou a Eslovênia por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/20, 25/23 e 25/19. A superioridade em quadra, no entanto, não silenciou as críticas dos torcedores brasileiros que madrugaram para acompanhar o confronto, sobre principalmente o capitão Ricardo Lucarelli. O ponteiro teve uma eficiência negativa.

continua após a publicidade

A presença de Lucarelli na titularidade foi uma das críticas dos torcedores, além da escolha de Honorato no lugar de Lukas Bergmann no elenco inicial. O ponteiro, assim como a irmã Julia, esteve em destaque durante toda a campanha do Brasil na VNL, mas não teve espaço nessa partida de decisão.

Em questão de números, o ponteiro capitão marcou apenas sete pontos no duelo, com seis de ataque e um de saque, além de - 7,14% de aproveitamento. Na tabela geral, de todo o torneio, Bergmann está na 26ª colocação entre os maiores pontuadores, com 107 pontos totais, 7,13 de média por jogo e 41,63% de eficiência. Ao nível de comparação, do outro lado, Lucarelli registrou 24 pontos totais, 3,43 de média por jogo e 39,34% de eficiência.