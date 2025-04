Gabi Guimarães conquista primeiro título no Italiano de Vôlei

O Conegliano, time defendido por Gabi Guimarães na Itália, derrotou o Milano na final do Campeonato Italiano de Vôlei feminino nesta terça-feira (22). A brasileira fez boas atuações durante a temporada histórica do time e consagrou o primeiro campeonato da carreira na Itália, encerrando o último jogo em 3/0. O Conegliano venceu os três jogos da final, disputada em melhor de cinco partidas, perdendo somente um único set.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com a vitória, o Conegliano se tornou octacampeão da série A1 do vôlei da Itália. A temporada 2024-25 foi histórica: o time perdeu apenas um jogo em todo o torneio: o segundo confronto da semifinal contra o Novara.

Gabi Guimarães em partida pelo Conegliano (Foto: M. Gregolin/Conegliano)

Gabi Guimarães foi um das peças mais importantes do Conegliano, recebendo vários prêmios de MVP (Jogador Mais Valioso) durante as partidas, inclusive na final. A vitória desta terça descartou a necessidade do quarto e quinto jogo da decisão. Na temporada, foram cinco jogos invencíveis contra o Milano.

continua após a publicidade

Como foi a partida?

Antes do jogo iniciar, foi feito um minuto de silêncio em homenagem ao Papa Francisco, que morreu na última segunda-feira (21). Diferente de outras competições na Itália, o Campeonato de Vôlei resolveu manter a disputa.

O primeiro set foi muito disputado entre os times. Gabi Guimarães começou errando o saque, mas emplacou boas atuações. O set terminou com parcial de 25/22.

continua após a publicidade

Jogadores do Conegliano comemoram (Foto M. Gregolin/Conegliano)

No segundo set, o Conegliano teve maior dominância da partida, fazendo algumas sequências de pontos. O set foi encerrado em 25/20.

O último set foi marcado por um equilíbrio entre os times, pelo menos no início. Na parte final, o Conegliano emplacou quatro pontos em sequência. O set foi encerrado com parcial de 25/21.

➡️ Hugo Calderano acredita que título mundial ainda não é auge da carreira

Finais do Italiano de Vôlei Feminino

🏐 JOGO 1: 16 de abril - Conegliano x Milano - 3 x 1

🏐 JOGO 2: 19 de abril - Milano x Conegliano - 0 x 3

🏐 JOGO 3: 22 de abril - Conegliano x Milano - 3 x 0 🏆