Em um placar "limpo", o Cruzeiro atropelou o Praia Clube em duelo válido pelo jogo 1 das semifinais da Superliga Masculina de Vôlei. Nesta segunda-feira (21), a Raposa controlou todo o confronto para garantir uma vitória tranquila por 3 sets a 0 no Riachão, em Contagem. Com parciais de 25/23, 25/22 e 25/16, os donos da casa garantiram a vantagem na série do mata-mata.

Como foi o jogo entre Cruzeiro e Praia Clube?

O início da partida foi equilibrado, com as equipes se revezando na liderança do placar. Aos poucos, o Cruzeiro conseguiu abrir vantagem, mesmo com o Praia Clube sempre por perto. O central Lucão brilhou na parcial, se destacando em todos os fundamentos: ataque, saque e bloqueio. A vitória no set veio com um erro de saque do ponteiro Maicon: 25 a 23 para o time da casa.

Apesar da fama de ter um saque potente, o Cruzeiro optou por uma postura mais conservadora na segunda parcial, priorizando a regularidade. Já o Praia arriscava mais, tentando quebrar a linha de passe adversária com saques forçados. A estratégia, no entanto, favoreceu os cruzeirenses, que mantiveram a liderança do início ao fim. Um novo erro no saque – dessa vez de Wallaf – fechou o set em 25 a 22, ampliando a vantagem para 2 a 0.

No terceiro set, o Praia tentou reagir e aumentou o ritmo, pressionando o Cruzeiro e forçando o técnico Filipe Ferraz a pedir tempo. A resposta veio rápida: os donos da casa retomaram o controle, abriram seis pontos de frente e administraram a vantagem até o fim. O erro no ataque de Maicon selou o placar em 25 a 16 e garantiu a vitória por 3 sets a 0.

Próximos jogos da série

A série da semifinal da Superliga Masculina de vôlei funciona em formato de "melhor de três". Contudo, após a vitória no jogo 1, o Cruzeiro precisa de apenas mais um triunfo para avançar às finais da competição nacional. O segundo confronto está agendado para o próximo sábado (26), às 18h (de Brasília), em Uberlândia. Caso seja necessário, o jogo 3 também tem data marcada: terça-feira, no dia 29 de abril.

