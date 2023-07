A novela do contrato de Lewis Hamilton com a Mercedes ainda não acabou e ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (31). O chefão da estrela de três pontas, Toto Wolff, disse que a função de embaixador pós a aposentadoria do heptacampeão não faz parte das negociações do contrato. A resposta finalizou com os rumores em relação a negociação.