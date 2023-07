“Após 16 dias, finalizamos com êxito mais uma edição do Brasileirão e da Copa das Federações. Apesar do alto número de inscritos (mais de 1.100 tenista), conseguimos realizar os torneios da melhor forma possível. Isso é fruto da organização do calendário e dedicação da CBT às categorias infantojuvenis. Ficamos muito satisfeitos com o excelente nível técnico, principalmente dos 12 e 14 anos. Agradecemos ao Praia Clube e ao Cajubá Country Club pela parceria e todo suporte”, afirmou Aristides Barcellos, vice-presidente da Confederação Brasileira de Tênis e diretor dos torneios.