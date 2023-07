Aos 25 anos, Verstappen chega a 45º vitória na carreira (com 89 pódios), sendo a 10º apenas nessa temporada. O "holandês voador" só não venceu em duas ocasiões neste ano, quando teve problemas mecânicos. Todas as vezes que concluiu a prova, Verstappen terminou no local mais alto do pódio e ouvindo o hino de seu país e o da Áustria, que é a casa da Red Bull.