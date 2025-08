Futsal: Joinville vence Esporte Futuro na Liga Nacional

O Esporte Clube Joinville venceu o Esporte Clube Futuro por 2 a 1 pela 15º rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF) nesta segunda-feira (4). A partida aconteceu no Ginásio de Esportes Alcides Pan, em Toledo, no Paraná. Agora, o Joinville enfrenta o Minas na próxima rodada, enquanto o Esporte Futuro duela com o Dracena, em São Paulo.

Com a vitória, o Joinville soma 32 pontos e vai à quarta colocação na classificação. O time venceu as duas últimas partidas disputadas. Já o Esporte Futuro é 15º, com 18 pontos.

Resultados da Rodada

Vélez Camaquã 5 x 2 Santo André

5 x 2 Santo André Cascavel 3 x 3 Campo Mourão

Magnus 4 x 2 Corinthians

4 x 2 Corinthians São José 0 x 3 Pato

Atlântico 4 x 0 Joaçaba

4 x 0 Joaçaba Marreco 2 x 2 Jaraguá

São Lourenço 4 x 1 Umuarama

4 x 1 Umuarama ACBF 2 x 0 Foz Cataratas

2 x 0 Foz Cataratas Blumenau 2 x 3 Cruzeiro

Esporte Futuro 1 x 2 Joinville

Tubarão x Dracena (não aconteceu)

Minas x Praia Clube (não aconteceu)

