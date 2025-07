O Corinthians irá disputar a Genuine World Cup, em Houston, nos Estados Unidos. A competição reúne 40 times com atletas com neurodeficiências, como a Síndrome de Down e autismo. O Timão é único clube brasileiro entre os participantes do torneio, que será realizado entre 29 de julho e 1 de agosto.

O convite foi feito ao Corinthians por meio do Departamento de Responsabilidade Social do clube alvinegro. O projeto Chute Inicial Down inclui tanto crianças quanto adultos e tem ganhado cada vez mais espaço no clube.

A preparação para o torneio ocorre desde abril, com 15 encontros prévios. Os custos com passaportes, vistos e uniformes são cobertos com o apoio de parceiros e apoiadores, permitindo que os participantes do projeto não tenham despesas com a viagem.

Além do torneio esportivo, a competição é vista internamente como uma peça importante para inclusão dos jovens. Marcelo Claro, gerente das escolas de futebol Chute Inicial do Corinthians, valorizou o lado social do torneio.

— Entendemos que este evento está totalmente alinhado à filosofia do Chute Inicial Corinthians que envolve uma atuação que vai além do futebol e procura contribuir na formação de cidadãos e campeões na vida, pois além da competição esportiva, a Genuine World Cup nos informou que debaterá com os participantes temas de inclusão social das pessoas com deficiência, como empregabilidade, condições de estudos, legislação — disse em entrevista ao Lance!.

— Muitos dos atletas de nosso grupo Down estarão viajando ao exterior pela primeira vez e consideramos este evento uma excelente oportunidade para seu desenvolvimento social e cultural — completou.

Experiência

Cleiton Monteiro, tricampeão pela Seleção Brasileira de Futsal Down, estará presente na competição. Um dos principais nomes da modalidade, o treinador valorizou o nível do torneio e a presença do Corinthians como único brasileiro.

— Nós estamos indo aos EUA, estou indo como parceiro do Corinthians para agregar na viagem, contribuir para comissão técnica. São grandes equipes, Barcelona, Manchester United, PSG, Manchester City, Porto, Benfica, são grandes equipes reunidas, e o Corinthians estará lá, será um grande sucesso — disse em entrevista ao Lance!.

Cleiton Monteiro reafirma que o projeto cria um espaço fundamental para que a sociedade reconheça e valorize o potencial das pessoas com Síndrome de Down no esporte. Ele destaca que o evento vai além da prática esportiva, funcionando como uma importante ferramenta de inclusão e socialização, promovendo respeito, convivência e a quebra de barreiras.

— Vamos para ganhar, claro que é importante participar, será um evento diferente também, em um todo diferente de organização, a princípio vamos para interagir, conhecer as outras equipes, a estrutura do campeonato, mas o Corinthians sempre que participa quer ganhar.

Cleiton Monteiro irá comandar o Corinthians na Genuine World Cup (Foto: Vitor Guedes/Lance!)

Presença do craque

O Corinthians terá um reforço de peso no confronto. Renatinho, três vezes eleito o melhor jogador do mundo, defenderá o Corinthians no Genuine World Cup. O reforço tem experiência em competições internacionais, e é tricampeão com a Seleção Brasileira de Futsal Down.

— A expectativa é trazer o título para o Brasil. Eu estou muito feliz de representar o Corinthians, a gente vai dar o melhor de si, estamos treinando, se preparando bastante, para chegar nos Estados Unidos e fazer uma boa campanha. Eu vou dar o meu melhor — revelou em entrevista ao Lance!.

O craque revelou ser torcedor do Corinthians e, ao ser questionado sobre suas referências no futebol, não hesitou em citar um dos nomes do atual elenco.

— Eu gosto de acompanhar o Yuri Alberto, estilo dele de jogar, humilde, brincalhão com a equipe, me inspiro muito nele. Sou torcedor, gosto muito dele — disse.