Alison do Santos faz prova segura e avança para final do Mundial de atletismo

O brasileiro Alison dos Santos, o "Piu", avançou para a final dos 400m com barreiras masculino no Mundial de Atletismo, em Tóquio, na manhã desta quarta-feira (17). O barreirista terminou em segundo lugar na terceira semifinal com o tempo de 48s16, ficando atrás apenas do nigeriano Ezekiel Nathaniel, que fez a melhor marca da bateria com 47s47.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Piu não fez uma prova limpa; ele encostou na segunda barreira e, no final, desacelerou. Seu tempo foi o pior entre os oito finalistas. Já Rai Benjamin, atual campeão olímpico de Paris 2024 e prata em Tóquio 2020, controlou a prova a todo momento e se classificou com o sétimo melhor tempo, à frente apenas do brasileiro.

— Nós vimos nos últimos campeonatos, não dá para prever nada. Eu queria mesmo era chegar à final. Minha corrida podia ter sido melhor, comecei com energia, mas poderia ter sido mais esperto, não posso tocar na barreira de novo, porque isso custa muito. Mas foi uma boa corrida, foi bem tática, e estou pronto para a final — comentou Alison para o Olympics.com.

continua após a publicidade

Os brasileiros Francisco Viana e Matheus Lima, que também haviam avançado às semifinais, não conseguiram chegar na decisão.

➡️Exclusivo: Viviane Lyra revela percalços no caminho ao Mundial de Atletismo

Alison do Santos no Mundial de atletismo, em Tóquio (Foto: Reprodução X)

Veja os classificados para a final:

Ezequiel Nathaniel (Nigéria): 47seg47 Ismail Doudai Abakar (Catar): 47seg61 Abderrahman Samba (Catar): 47seg63 Karsten Warholm (Noruega): 47seg72 Emil Agyekum (Alemanha): 47seg83 Caleb Dean (EUA): 47seg85 Rai Benjamin (EUA): 47seg95 Alison Dos Santos (Brasil): 48seg16

➡️Exclusivo: finalista mundial, Juliana Campos revela mudanças e relação com Fabiana Murer

➡️Exclusivo: Viviane Lyra revela percalços no caminho ao Mundial de Atletismo