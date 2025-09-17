Alison do Santos faz prova segura e avança para final do Mundial de atletismo
A decisão acontece na sexta-feira (19), às 9h15 (de Brasília)
- Matéria
- Mais Notícias
O brasileiro Alison dos Santos, o "Piu", avançou para a final dos 400m com barreiras masculino no Mundial de Atletismo, em Tóquio, na manhã desta quarta-feira (17). O barreirista terminou em segundo lugar na terceira semifinal com o tempo de 48s16, ficando atrás apenas do nigeriano Ezekiel Nathaniel, que fez a melhor marca da bateria com 47s47.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Piu não fez uma prova limpa; ele encostou na segunda barreira e, no final, desacelerou. Seu tempo foi o pior entre os oito finalistas. Já Rai Benjamin, atual campeão olímpico de Paris 2024 e prata em Tóquio 2020, controlou a prova a todo momento e se classificou com o sétimo melhor tempo, à frente apenas do brasileiro.
— Nós vimos nos últimos campeonatos, não dá para prever nada. Eu queria mesmo era chegar à final. Minha corrida podia ter sido melhor, comecei com energia, mas poderia ter sido mais esperto, não posso tocar na barreira de novo, porque isso custa muito. Mas foi uma boa corrida, foi bem tática, e estou pronto para a final — comentou Alison para o Olympics.com.
Os brasileiros Francisco Viana e Matheus Lima, que também haviam avançado às semifinais, não conseguiram chegar na decisão.
➡️Exclusivo: Viviane Lyra revela percalços no caminho ao Mundial de Atletismo
Veja os classificados para a final:
- Ezequiel Nathaniel (Nigéria): 47seg47
- Ismail Doudai Abakar (Catar): 47seg61
- Abderrahman Samba (Catar): 47seg63
- Karsten Warholm (Noruega): 47seg72
- Emil Agyekum (Alemanha): 47seg83
- Caleb Dean (EUA): 47seg85
- Rai Benjamin (EUA): 47seg95
- Alison Dos Santos (Brasil): 48seg16
➡️Exclusivo: finalista mundial, Juliana Campos revela mudanças e relação com Fabiana Murer
➡️Exclusivo: Viviane Lyra revela percalços no caminho ao Mundial de Atletismo
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias