COB Expo 2025 terá ativação com franquia da NBA

A COB Expo terá uma nova ativação na edição em 2025. O evento, que acontece entre os dias 24 e 28 de setembro, aproxima os fãs de basquete com o Cleveland Cavaliers, franquia campeã da NBA em 2016. A ação acontece dia 27, às 13h (de Brasília), onde o público poderá participar de desafios na arena 3x3 e concorrer a produtos oficiais dos Cavs.

Antes da ativação, às 10h, será realizada no Palco Talks, de forma gratuita, a palestra “Game On: formando talentos para o basquete nacional e internacional”, reunindo líderes e gestores da modalidade.

Alguns dos nomes confirmados para a coversa são: Marcelo Corrêa Sousa, presidente da Confederação

Brasileira de Basketball (CBB); Arthur Borelli, CEO da Think Sports; Daniel Soares, Diretor de Operações de Basquete da NBA América Latina; Alim Maluf Neto, presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU); e Luciano Cabral, vice-presidente da CBDU.

Jogadores do Cleveland Cavaliers na NBA (Foto: Garrett Ellwood / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

O que é a COB Expo?

O palco Talks é um espaço gratuito e trará muitos outros temas da atualidade e grandes nomes de todo ecossistema do esporte olímpico. A entrada ao COB Expo é solidária: basta se cadastrar no site oficial e levar 1kg de alimento não perecível, que será doado para as instituições LBV, Casa do Zezinho, CUFA Boi Malhado, Amigos do Bem e Fundação EPROCAD.

O evento será realizado no Centro de Convenções Pro Magno, no bairro Casa Verde, em São Paulo.