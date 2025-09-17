menu hamburguer
Prêmio Sou do Esporte abre a votação popular para seis categorias

O público pode votar até o dia 29 de setembro

WRO_gabriel_araujo-0564
imagem camera29.08.2024 - Gabriel Araujo - Jogos Paralimpicos Paris 2024 - natação . Foto: Wander Roberto/CPB
Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 17/09/2025
10:43
  • Matéria
  • Mais Notícias

A 10° edição do Prêmio Sou do Esporte abriu, na última segunda-feira (15) a votação popular para seis categorias. A cerimônia de premiação será realizada no dia 9 de dezembro, durante a festa de gala do Prêmio Sou do Esporte no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. ➡️ VOTE AQUI

As seis categorias abertas ao voto popular são:

  • Campanha de Comunicação
  • Campanha de Publicidade
  • Evento Esportivo
  • Meio-Ambiente
  • Terceiro Setor
  • Esporte de Base e Amador

A página oficial da votação está disponível no site do BandSports, mas também pode ser acessada pelos portais parceiros de mídia da premiação: Máquina do Esporte, Lance! e Olimpíada Todo Dia.

Ao final do processo, os três projetos mais votados em cada categoria seguirão para análise do Conselho do Instituto Sou do Esporte e dos conselheiros convidados Afonso Abelhão e Silvio Soledade, respectivamente presidente e vice-presidente de Expansão Regional da Associação dos Profissionais de Propaganda (APP Brasil).

Fabiana Bentes, presidente da Sou do Esporte, durante apresentação do PIB do Esporte Brasileiro (COB/Divulgação)
Fabiana Bentes, presidente da Sou do Esporte, durante apresentação do PIB do Esporte Brasileiro (COB/Divulgação)

Edição de 2024

Em 2024, o prêmio reconheceu diversas personalidades e entidades que se destacaram no cenário esportivo brasileiro, incluindo o nadador paralímpico Gabriel Araújo ("Gabrielzinho") como Atleta de Valor e a jogadora de vôlei de praia Duda Lisboa como Atleta de Valor, ambos campeões nos Jogos de Paris 2024.

A mesatenista Bruna Alexandre foi a Menção Honrosa, enquanto a medalhista olímpica Hortência Marcari foi homenageada especial. A premiação também destacou a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e a Confederação Brasileira de Rugby por suas boas práticas de governança. 

