Quantos pontos Bronny James marcou em sua estreia pelos Los Angeles Lakers?

Bronny James, filho de LeBron, estreou profissionalmente na última sexta-feira (4), no duelo entre Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves, pela pré-temporada da NBA. O jovem ficou cerca de 16 minutos em quadra e anotou dois pontos.

Antes do confronto, Bronny conversou com a imprensa e ressaltou o nervosismo por estrear, mas que também estava animado por ter seus primeiros minutos como um jogador de basquete profissional.

— É claro que há nervosismo. Isso vem com tudo, mas estou muito animado para ir lá e aprender com as pessoas que jogam na minha frente — disse antes da bola subir.

Bronny James durante estreia na Summer League (Foto: Thearon W. Henderson/AFP)

Bronny James vs Minnesota Timberwolves

Pontos: 2 Acertos de arremessos: 1 de 6 Rebotes 1 Assistências 1 Roubos de bola: 0 Bloqueios: 3 Turnovers: 1 Faltas 0 Minutos em quadra: 16

Entre pai e filho, apenas Bronny atuou. LeBron foi preservado e não entrou em quadra. A estreia dos dois juntos aconteceu no último domingo (6), na partida contra o Phoenix Suns.

A sequência da pré-temporada do Lakers

A franquia ainda tem mais quatro compromissos pela frente. O próximo será nesta quinta-feira (10), diante do Milwaukee Bucks. Dois confronto contra o Golden State Warriors e mais um diante do Phoenix Suns fecham a temporada da franquia.

Já a estreia na NBA será diante do mesmo Minnesota Timberwolves. O duelo acontece no dia 22 de outubro, na Crypto Arena, em Los Angeles. Há uma grande expectativa em cima do trabalho de JJ Redick e de como o novo técnico vai utilizar Bronny James na equipe.