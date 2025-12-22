Desimpedidos Esporte Clube inaugura nova fase digital

O Desimpedidos Esporte Clube (DEC), equipe de Kings League do Desimpedidos e NWB, toma o lugar do Camisa 21 e inaugura uma nova fase em sua história. Com conteúdos mais voltados ao público jovem, muitas participações especiais e conversa ainda mais próxima com a comunidade, o DEC começa uma nova era em sua recente história.

Voltado para o público de 15 a 20 anos, que consome esporte de uma forma um pouco mais leve, o DEC irá ganhar também uma nova estética em suas redes sociais.

- O DEC vai entrar de cabeça na linguagem e formato esportivo digital quando falamos de gerações mais novas. Hoje, o consumo de conteúdo na internet pela GenZ e Alpha está muito atrelado às lives de streamers de todos os tipos, com alta interatividade, e à maneira de consumo condicionada pelas redes de vídeos curtos, com necessidade constante de renovação de atenção rápida, construção por etapas e gamificação. Tudo isso está presente na Kings League, parte importantíssima do projeto, e vamos colocar esses pilares também em outras temáticas que envolvem futebol e outros esportes que estão em alta. O DEC chega para se tornar referência no entretenimento esportivo, com muita gamificação, competitividade e interatividade - disse Daniel Sewell, gerente de conteúdo do canal DEC.

Desafios, participação nas trends, comunicação e interatividade serão os pilares da marca nesta nova fase, seguindo a política de que tudo pode virar conteúdo. Uma amostra do que vai ser produzido poderá ser visitado na nova série de programas inéditos, com um elenco estrelado por Toguro, Bruno Ryan, streamers e pro-players da paiN Gaming, entre outros.

Desimpedidos Esporte Clube tomará o lugar do Camisa 21. (Foto: Divulgação/NWB/DEC)

- Queremos retomar o contato com a comunidade, o que sempre foi uma marca muito forte do Desimpedidos desde o princípio. Nosso público sempre fez parte da construção do canal, desde a ação do "Vem Ibra", a campanha "Me leva pro Chile" e a própria descoberta do Fred quando trouxemos um representante da audiência para frente das câmeras. O DEC agora vai retomar esse caminho e, além de usar o tom de voz do público e estar mega conectado com tudo que gera engajamento, vamos trazer a galera para construir esse conteúdo conosco - afirmou André Barros, co-CEO da NWB.

O Canal do DEC tem como principal objetivo aproximar o consumidor do esporte e entretenimento em um só lugar. As atividades começaram na última quinta-feira (18).