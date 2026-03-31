Após ficar fora de duas edições, o retorno da Itália à Copa do Mundo voltou a ser adiado nesta terça-feira (31). Se dentro de campo os tropeços seguem se acumulando, fora dele o cenário é bem diferente. Nas quadras de tênis e nas pistas da Fórmula 1, por exemplo, as últimas semanas foram de celebração, e os torcedores italianos têm encontrado motivos para sorrir — ainda que longe dos gramados que um dia consagraram a Azzurra.

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Jannik Sinner e Kimi Antonelli acumulam duas vitórias importantes consecutivas em suas respectivas modalidade. Enquanto o tenista confirmava o favoritismo para levar o título do Miami Open no último domingo (29), o piloto da Mercedes voltava ao lugar mais alto pódio no GP do Japão.

Coincidências unem os feitos dos atletas italianos. Desde o retorno da Fórmula 1, todos os campeonatos disputados por Sinner no circuito ATP tiveram suas finais no dia da última atividade dos GPs, a corrida de domingo. Com isso, os dois títulos conquistados por Sinner e Antonelli aconteceram nos mesmos dias.

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Do tênis à F1: sequências inéditas que impressionam

Sinner escreveu seu nome em uma das páginas mais exclusivas da história do tênis neste mês de março. Ao vencer o Masters 1000 de Indian Wells e o Miami Open, o atleta conquistou o cobiçado Sunshine Double – raro feito de vencer os dois principais torneios da primavera norte-americana em uma única temporada.

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O triunfo é considerado um dos maiores testes de resistência do circuito devido à mudança climática entre as sedes. Enquanto Indian Wells desafia os atletas com o ar seco e as temperaturas oscilantes do deserto californiano, Miami exige adaptação imediata ao calor intenso e à alta umidade do litoral da Flórida.

Com o novo título, inclusive, Sinner se tornou o primeiro tenista a conquistar o Sunshine Double sem perder um set sequer. Ao todo, foram 12 jogos nos dois torneios de Masters 1000 em quadra dura com 100% de aproveitamento.

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Ao vencer o GP do Japão, Antonelli não apenas conquistou o topo do pódio, como assumiu a liderança do Mundial de pilotos pela primeira vez na carreira. O triunfo transcende a tabela de pontos: o italiano acaba de tirar o título de Lewis Hamilton, quem ele substituiu na Mercedes, como o piloto mais jovem da história a liderar o campeonato de Fórmula 1.

Antonelli, com apenas 19 anos, sete meses e quatro dias, bateu a marca histórica por uma diferença de quase três anos, consolidando seu nome como o novo fenômeno da categoria máxima do automobilismo.