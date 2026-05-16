Allen x Costa: brasileiro bate peso e confirma duelo no UFC Vegas 117

Melquizael Costa, o "Dálmata", passou sem problemas pela pesagem oficial do UFC Vegas 117, na última sexta-feira (15). O brasileiro cravou 66kg na balança, mesmo peso do rival Arnold Allen, e confirmou sua primeira luta principal no Ultimate. O card preliminar está agendado para as 18h (de Brasília), seguido do principal, às 21h.

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No peso! ✅



66 Kg ⚖️ para 🇧🇷 @MelkCostaCauthy na pesagem oficial do #UFCVegas117!



[ Sábado (16) | 18h | Assista ao vivo no @ParamountPlusBR ] pic.twitter.com/KYBIE8TdKf — UFC Brasil (@UFCBrasil) May 15, 2026

Melquizael Costa atravessa o melhor momento desde que chegou à organização. O brasileiro embalou uma sequência invicta recentemente de cinco vitórias. No último confronto, ganhou ainda mais destaque depois do nocaute sobre Dan Ige, resultado que o colocou pela primeira vez como atração principal de um evento do UFC.

Do outro lado, Arnold Allen chega ao confronto buscando recuperação após ser derrotado por Jean Silva no início do ano. Integrante da elite da categoria peso-pena há várias temporadas, o inglês construiu uma trajetória sólida no UFC, acumulando 20 vitórias na carreira e superando adversários de destaque ao longo do caminho.

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Além do Dálmata, outros cinco brasileiros passaram bem pela pesagem. No card principal, Daniel Santos marcou 65,7 kg e confirmou seu duelo contra o coreano Doo-ho Choi. Ketlen Vieira, Jacqueline Cavalcanti, Polyana Viana e Nicolle Caliari, que lutam no card preliminar, também não tiveram problemas na balança.

Onde assistir ao evento

A temporada de 2026 do UFC está com transmissão exclusiva no streaming Paramount+ em todo território brasileiro. Pela plataforma, é possível acompanhar as lutas e entrevistas que acontecem após o combate.

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Card oficial do UFC Vegas 117, com Arnold Allen e Melquizael Costa (Foto: Divulgação/UFC)

FICHA TÉCNICA

UFC Vegas 117

📆 Data: 16 de maio de 2026

⏰ Horário: A partir das 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: no Meta Apex, em Las Vegas (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 21 horas

Peso-pena (até 65,7 Kg): Arnold Allen x Melquizael Costa

Peso-pena (até 65,7 Kg): Dooho Choi x Daniel Santos

Peso-galo (até 61,2 Kg): Malcolm Wellmaker x Juan Diaz

Peso casado (até 97,5 Kg): Modestas Bukauskas x Christian Edwards

Peso-galo (até 61,2 Kg): Timmy Cuamba x Benardo Sopaj

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Nikolay Veretennikov x Khaos Williams

Card Preliminar - 18 horas

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Tuco Tokkos x Ivan Erslan

Peso-leve (até 70,3 Kg): Thomas Gantt x Artur Minev

Peso-galo (até 61,2 Kg): Ketlen Vieira x Jacqueline Cavalcanti

Peso-médio (até 83,9 Kg): Cody Brundage x Andre Petroski

Peso-palha (até 52,1 Kg): Alice Ardelean x Polyana Viana

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Daniel Barez x Luis Gurule

Peso-palha (até 52,1 Kg): Shauna Bannon x Nicolle Caliari

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