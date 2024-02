O trio brasileiro formado por João Fonseca, Thiago Wild e Thiago Monteiro tentará seguir fazendo história no Rio Open, nesta sexta-feira (23), buscando vagas inéditas na semifinal do maior torneio da América do Sul, disputado no Rio de Janeiro. Os jogos terão transmissão do "SporTV 3", na televisão fechada, ao vivo para todo o Brasil.