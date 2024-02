O JOGO

Wild começou o jogo de forma dominante, abrindo 4 a 0 e sustentando bem até fechar por 6/2 em pouco mais de meia-hora. No segundo set, abriu quebra no primeiro game, mas sofreu a virada a seguir. A chuva começou a cair forte, levando à paralisação do duelo, quando o espanhol tinha 3 a 2 de vantagem. No retorno nesta quinta (22), Wild foi quebrado no fim e perdeu por 6/4. No terceiro set, o brasileiro começou forte, quebrou, sofreu o empate em 2 a 2, mas abriu vantagem de novo e, com uma grande bola, fechou o encontro.