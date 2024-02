Thiago Monteiro, número 117 do mundo, se classificou, na noite desta quinta-feira, para as quartas de final do Rio Open, maior torneio da América do Sul, torneio ATP 500 jogado no Rio de Janeiro. O cearense superou o qualifier Felipe Meligeni, número 153 do mundo, por 2 sets a 0 com parciais de 7/5 6/3 após 1h42min de duração na quadra central Guga Kuerten.