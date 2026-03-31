Foco no tetra e parceria com Mineirinho: o retorno de Medina à WSL

Gabriel Medina está pronto para retornar ao circuito da World Surf League (WSL). Totalmente recuperado da lesão que o tirou da temporada anterior, o brasileiro chega com energia renovada e confia na parceria com Adriano Mineirinho para buscar o quarto título mundial. O caminho começa oficialmente a partir desta quarta-feira (1º), na etapa de Bells Beach, na Austrália.

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Em janeiro de 2025, Medina treinava em Maresias, no litoral paulista, quando lesionou o tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo. A princípio, ficou tranquilo, achou que o problema não seria grave. Foi um choque descobrir que precisaria passar por cirurgia e ficar seis meses fora da água.

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— Na hora eu só respirei e pensei em me recuperar. Passa um filme na cabeça, todo tipo de lesão faz você repensar em várias coisas da vida. Eu fiquei me preparando para esse momento que estou vivendo agora, só estava pensando nessa primeira etapa. Tive todos os cuidados, me alimentei super bem, dormi bem, me recuperei super bem rápido. Em nenhum momento pensei em parar. Independente de resultado, o surfe sempre tira o melhor de mim - contou, em entrevista coletiva.

De volta à elite do surfe, Gabriel Medina conta com um reforço de peso: Adriano Mineirinho, campeão mundial e pioneiro da "Brazilian Storm", será seu treinador. Após um trabalho com o australiano Andy King, o brasileiro está animado para trabalhar com alguém que, literalmente, fale sua língua.

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Os dois já tinham uma boa relação e, quando Medina fez o convite para Mineirinho, no final de 2025, não demorou muito para que oficializassem a parceria. O trabalho mais intenso começou mesmo neste ano, aproveitando o início tardio da temporada.

— Eu tenho uma admiração gigantesca por ele, cresci no surfe assistindo o Mineiro, ele era o cara que batia de frente com os gringos no circuito mundial. É um cara que me entende, a comunicação flui mais, ainda mais com um cara como o Mineiro, que já passou por várias situações. Isso acaba tirando o meu melhor, e eu fico feliz por essa troca com ele - finalizou.

Gabriel Medina retorna ao circuito da WSL (Foto: Thiago Diz/World Surf League)

Em busca do tetra

Primeiro brasileiro a conquistar o título mundial, em 2014, Gabriel Medina já realizou o sonho do tri, com os troféus de 2018 e 2021. Agora, pode ser também o primeiro de seu país a conquistar o tetra, fator que aumentou sua motivação pare retornar ao circuito.

— É algo além dos meus sonhos, mas assim que você alcança um objetivo, tem que criar outro. Isso me botaria numa posição que não tem muita gente, isso me deixa mais motivado pra tentar dar o meu melhor - finalizou.

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