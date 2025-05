FMS: Minotouro não dá chance e nocauteia Tadalafellas; veja vídeo

Lenda do MMA, com participações em eventos como UFC e Pride, Rogério Minotouro nocauteou o influenciador digital Tadalafellas na sexta edição do Fight Music Show (FMS), que aconteceu na noite deste sábado (17), na Arena Vibra, em São Paulo. A luta foi o co-evento principal do card, que ainda conta com o confronto entre Popó e Duda Nagle.

Sem dar chances para o adversário, Minotouro impôs superioridade na luta e conseguiu derrubar o influenciador, com um minuto de segundo round, após acertar uma sequência de golpes.

O baiano de 48 anos foi desafiado diversas vezes pelo influencer e aceitou o confronto, nesta que foi sua segunda participação no Fight Music Show. Na estreia do FMS, em 2022, Minotouro enfrentou Leonardo ‘Leleco’ Guimarães. O veterano tem carreira consolidada no MMA e também teve experiência no boxe olímpico, conquistando medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007.

Já Fábio ‘Tadala’, o Tadalafellas, ganhou notoriedade como influenciador do universo fitness, com vídeos sobre treinos, fisiculturismo e praticando modalidades radicais, como o parkour. Ele disputou a sexta edição do FMS como estreante no evento.

O Fight Music Show

O Fight Music Show (FMS) é um evento que mistura lutas de boxe com o universo das celebridades, atletas e artistas do Brasil. Desde sua estreia, em 2022, o evento tem chamado atenção por promover combates inusitados, reunindo nomes da música, ex-BBBs, lutadores veteranos e até influenciadores. Os combates seguem regras adaptadas para proteger a integridade física dos participantes e o evento é supervisionado pela Comissão Nacional de Boxe (CNB).

Resultados do Fight Music Show 6