Livinho nocauteia humorista e é tricampeão do Fight Music Show

Em sua terceira participação no Fight Music Show (FMS), o cantor Livinho voltou ao ringue na sexta edição do evento e nocauteou o ator e humorista Lucas Veloso em apenas dois rounds. A luta aconteceu na noite deste sábado (17), na Vibra Arena, em São Paulo, que ainda conta com o confronto principal entre Popó e Duda Nagle.

O Fight Music Show não foi o primeiro evento do mundo dos esportes em que Livinho se aventurou. Figurinha carimbada em jogos amistosos de final de ano, o funkeiro já teve passagens por equipes do futebol paulista, como Audax e São Caetano. Nas outras participações no FMS, em 2023 e 2024, Livinho nocauteou Dynho Alves e Fê Alves, respectivamente.

Lucas Veloso é filho do também comediante Shaolin, falecido em 2016. Aos 28 anos, o ator pratica boxe desde a adolescência e foi ele quem desafiou Livinho para o combate. O paraibano participou como estreante no FMS.

O Fight Music Show

O Fight Music Show (FMS) é um evento que mistura lutas de boxe com o universo das celebridades, atletas e artistas do Brasil. Desde sua estreia, em 2022, o evento tem chamado atenção por promover combates inusitados, reunindo nomes da música, ex-BBBs, lutadores veteranos e até influenciadores. Os combates seguem regras adaptadas para proteger a integridade física dos participantes e o evento é supervisionado pela Comissão Nacional de Boxe (CNB).

