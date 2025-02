Fluminense vence clássico contra Flamengo pela Superliga Feminina de Vôlei

O Fluminense venceu o Flamengo, por 3 sets a 0 (parciais: 26/24, 25/20, 25/21), pela quinta rodada do returno da Superliga Feminina de Vôlei, nesta sexta-feira (31), no Rio de Janeiro–RJ. Com a vitória, o Tricolor Carioca consegue a segunda vitória seguida na competição e ultrapassa o rival na tabela. Com 17 pontos, Amanda Campos, do Flu, foi a maior pontuadora da partida.

Com a vitória, o Fluminense ganha uma posição e vai à quarta colocação, com 33 pontos, ultrapassando o Flamengo e o Osasco. O Flamengo caiu para a quinta colocação, com 33 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Osasco e terminar a rodada na sexta colocação.

🏐 Como foi Flamengo x Fluminense?

O Flamengo começou melhor na partida, dominando o primeiro set. O time Rubro-Negro abriu 9 a 5 e forçou o tempo técnico Guilherme Schmitz, do Fluminense. Na volta, o Tricolor Carioca melhorou e ficou a dois pontos do empate, mas após tempo de Bernardinho, o Flamengo conseguiu abrir de novo e teve o set point com 24 a 20. Mas o Flu conseguiu a virada e, com show de Amanda Campos, fechou a parcial por 26 a 24.

Na segunda parcial, o Fluminense foi impecável. Com Amanda ainda brilhando, o Tricolor assumiu a ponta do placar com 3 a 2 e não perdeu até o final. O Flamengo até empatou em 9 a 9, mas após outro tempo técnico de Schmitz, o Flu voltou a abrir na liderança para fechar o set por 25 a 20.

Fluminense venceu o clássico contra o Flamengo por 3 sets a 0 (Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)

Atrás no placar, o Flamengo abriu 4 a 0 no início do terceiro set, mas não conseguiu sustentar a liderança. O Fluminense rapidamente empatou em 4 a 4 e virou para 7 a 6. Após perder a ponta, o Rubro-Negro teve diversos erros, com que fizeram o Tricolor Carioca abrir 17 a 10. No final, o Flamengo até esboçou uma reação, mas a vitória ficou com o Fluminense, 25 a 21 na terceira parcial e 3 sets a 0.

✅ O QUE VEM POR AI?

O Fluminense retorna as quadras para receber o Praia Clube, no dia 13 de fevereiro, às 21h, no Rio de Janeiro–RJ. Já o Flamengo visita o Vôlei Bauru, no dia 14 de fevereiro, às 21h, em Bauru–SP.