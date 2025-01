Após mais de um mês afastado das quadras por lesão, o levantador Bruninho voltou a jogar pelo Campinas, na vitória por 3 sets a 2 sobre o Suzano, na última quinta-feira (30). O jogador também comentou sobre o retorno de Neymar, seu amigo, ao Santos.

continua após a publicidade

➡️ Santos anuncia oficialmente retorno de Neymar após 12 anos: ‘O príncipe está de volta’

- O que ele sentia necessário era voltar a ser feliz jogando futebol, que é aquilo que ele mais ama fazer. Ficar na Arábia sem poder jogar para ele seria muito difícil, seria um martírio, e nada melhor do que voltar para casa, voltar para onde ele ama, onde as pessoas realmente gostam dele - afirmou o levantador.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Torcedor declarado do Botafogo, Bruninho brincou com o amigo para que não faça gol no Alvinegro Carioca:

Por favor, só pedi isso a ele… Faça gol pra caramba, vou torcer sempre pelo Santos, menos contra o Botafogo

Bruninho, que também retornou às suas origens em Campinas após anos jogando no exterior, comparou sua trajetória com a do amigo.

- É algo parecido com aquilo que eu fiz também de voltar para casa essa temporada depois de muitos anos fora. A gente não sabe se vai ser por pouco tempo, se vai ser por muito, mas o mais importante é que ele seja feliz fazendo o que ele ama, perto das pessoas que ele ama - disse Bruninho, que continuou.

continua após a publicidade

Neymar na Vila Belmiro durante jogo do Santos em 2024. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

- Então acho que esse era o grande objetivo dele e a gente deu muita força, porque eu sei que é assim que ele vai conseguir atingir os objetivos dele, principalmente chegar bem na Copa do Mundo - finalizou.