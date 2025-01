Red Bull defende demissão de comissário da FIA, mas diz: ‘Não tem a ver com Verstappen’

Christian Horner, chefe da Red Bull, defendeu a decisão da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) de tirar Johnny Herbert do cargo de comissário em 2025. Ainda que o ex-piloto de Fórmula 1 tenha se envolvido em um problema com Max Verstappen no passado, o dirigente disse que a decisão do órgão regulador não tem nada a ver com o tetracampeão, e sim com o problema de exercer a função ao mesmo tempo em que trabalha na mídia.

Herbert atuava como comissário da FIA desde a temporada 2010, mas após uma década e meia, o órgão responsável por chancelar o campeonato concluiu que a atribuição de comissário de corridas e comentarista de mídia representa um conflito de interesse irreconciliável. Johnny, que foi piloto da F1 entre 1989 e 2000, foi analista da Sky Sports, detentora dos direitos de transmissão no Reino Unido, até 2023. Atualmente, analisa a categoria para um site de casa de apostas.

No ano passado, Herbert também se envolveu em uma polêmica com Verstappen e criticou a ética de pilotagem do titular da Red Bull na sequência do GP da Cidade do México, logo após Max sofrer duas punições de 10s por incidentes com Lando Norris. O ex-piloto, no entanto, garantiu que sempre trabalhou com “máximo respeito e imparcialidade”.

E de acordo com o chefe da Red Bull, apesar do atrito, Verstappen não teve nenhuma influência na saída de Herbert.

- Primeiramente, não tem absolutamente nada a ver com Max, mas foi a decisão certa. Você não pode ter comissários que trabalham na mídia. Você não tem isso na Premier League nem em nenhum outro esporte profissional – é totalmente inapropriado - disse Horner.

- Ou você está do lado da regulamentação esportiva, ou está do lado da mídia. Não se pode estar dos dois lados - finalizou o chefe da Red Bull.

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.