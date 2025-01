Papo com Castroneves: ótima jornada na Daytona 24h e foco total na Daytona 500

Olá, amigos, tudo bem? Gostaria de comemorar com vocês o grande resultado obtido pela Meyer Shank Racing (MSR) na Rolex 24 at Daytona, no último final de semana, no Daytona International Speedway. Mesmo diante da competitividade da Porsche Penske, que venceu brilhantemente a prova com o time de pilotos capitaneado pelo Felipe Nasr, nossos Acura ARX-06 conseguiram driblar as dificuldades e a equipe conquistou um comemorado pódio com o segundo lugar na prova de abertura do IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2025.

Com o resultado do Felipe, o Brasil alcançou uma marca importante no principal campeonato de Endurance dos Estados Unidos. Como eu venci em 2021, 2022 e 2023, agora são cinco vitórias brasileiras consecutivas, pois o Felipe também foi o vencedor em 2024. Outra coisa legal na edição deste ano foi o pódio do Felipe Massa e do Felipe Fraga na LMP2. Aliás, daria para montar um quarteto brasileiro só de “felipes” em Daytona, pois o Felipe Drugovich também participou.

Nosso melhor carro foi o #60, que recebeu a bandeirada de chegada, após 781 voltas, apenas 1s335 atrás do vencedor, o Porsche 963 #7. Ou seja, Tom Blomqvist – que conduziu o carro no último stint -, Felix Rosenqvist, Colin Braun e Scott Dixon mandaram bem demais e mostraram que a Meyer Shank Racing voltou ao campeonato para lutar por vitórias e o título.

A pena foi a quebra da suspensão do outro Acura ARX-06 da nossa equipe, o #93, ainda na noite de sábado. Esse problema, por outro lado, mostrou o quanto nosso time de mecânicos é grandioso. O reparo foi feito em tempo recorde e o carro pôde voltar à pista com grande desempenho, mesmo com muitas voltas de atraso. Isso não tirou o ânimo do Renger van der Zande, Nick Yelloly, Kaku Ohta e Alex Palou. Eles lutaram o tempo todo, terminaram a prova e ainda faturaram os pontos relativos ao P8 na categoria principal, a GTP.

O próximo desafio da MSR no SportsCar será daqui 40 dias, mais especificamente no dia 15 de março. Será a Mobil 1 Twelve Hours of Sebring, no lendário Sebring International Raceway. Antes disso, no dia 2 de março, o time estará participando do Firestone Grand Prix Of St. Petersburg, prova de abertura da temporada 2025 do NTT IndyCar Series.

O carro da equipe MSR #60, P2 neste ano, no pit e o quarteto no pódio (Foto: LAT/IMSA)

No meu caso, o Daytona International Speedway continuará sendo minha “casa”. Fevereiro está aí e, com ele, entro na contagem regressiva para fazer minha estreia na NASCAR Cup no domingo, 16 de fevereiro. Um dia antes, no sábado, vou correr na ARCA. Obviamente que não vejo a hora e vou falar muito disso nas próximas colunas.

Abraço grande, fiquem bem e vamos que vamos!