Fluminense tem estreia na Superliga de vôlei feminino definida; veja agenda
O Fluminense já tem a data de estreia na Superliga de vôlei feminino definida. O clube do Rio de Janeiro joga já no primeiro dia de competição, contra o Maringá, em casa. A partida será no dia 20 de outubro, às 18h30 (de Brasília). Na rodada três e quatro, o Tricolor joga fora de casa e, na quinta rodada, volta ao Clube Hebraica, onde sedia as partidas na Zona Sul do Rio.
No total, o Fluminense disputa 11 jogos na fase de classificação da Superliga de vôlei feminino. São 66 jogos entre os times que definem o acesso às finais. O Tricolor se junta ao Flamengo e Tijuca Tênis Clube e representa o Rio de Janeiro na competição.
A maioria dos jogos do Fluminense na Superliga será às 18h30, incluindo a estreia. Ainda assim, o Tricolor tem jogos às 19h30, 20h e 21h.
Confira a agenda do Fluminense na Superliga de vôlei feminino
- Rodada 1: Fluminense x Maringá Vôlei | 18:30 | segunda-feira, 20 de outubro - Rio de Janeiro (RJ)
- Rodada 3: Minas x Fluminense | 18:30 | sexta-feira, 31 de outubro - Belo Horizonte (MG)
- Rodada 4: Sesi Bauru x Fluminense | 19:30 | domingo, 09 de novembro - Bauru (SP)
- Rodada 5: Fluminense x Mackenzie | 18:30 | quinta-feira, 13 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
- Rodada 6: Mackenzie x Fluminense | 19:00 | terça-feira, 18 de novembro - Belo Horizonte (MG)
- Rodada 7: Fluminense x Paulistano/Barueri | 18:30 | segunda-feira, 24 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
- Rodada 8: Fluminense x Osasco | 18:30 | sexta-feira, 28 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
- Rodada 9: Fluminense x Praia Clube | 20:00 | terça-feira, 04 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
- Rodada 10: Tijuca Tênis Clube x Fluminense | 18:30 | segunda-feira, 15 de dezembro - Rio de Janeiro (RJ)
- Rodada 11: Brasília Vôlei x Fluminense | 18:30 | domingo, 21 de dezembro - Brasília (DF)
- Rodada 12: Fluminense x Flamengo | 21:00 | terça-feira, 19 de dezembro - Rio de Janeiro (RJ)
