Fluminense tem estreia na Superliga de vôlei feminino definida; veja agenda

O Fluminense já tem a data de estreia na Superliga de vôlei feminino definida. O clube do Rio de Janeiro joga já no primeiro dia de competição, contra o Maringá, em casa. A partida será no dia 20 de outubro, às 18h30 (de Brasília). Na rodada três e quatro, o Tricolor joga fora de casa e, na quinta rodada, volta ao Clube Hebraica, onde sedia as partidas na Zona Sul do Rio.

continua após a publicidade

➡️ Superliga de vôlei feminino tem data de início definida; confira jogos

No total, o Fluminense disputa 11 jogos na fase de classificação da Superliga de vôlei feminino. São 66 jogos entre os times que definem o acesso às finais. O Tricolor se junta ao Flamengo e Tijuca Tênis Clube e representa o Rio de Janeiro na competição.

Fluminense em treino da equipe de vôlei (Foto: Mailson Santana / Fluminense FC)

A maioria dos jogos do Fluminense na Superliga será às 18h30, incluindo a estreia. Ainda assim, o Tricolor tem jogos às 19h30, 20h e 21h.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Confira a agenda do Fluminense na Superliga de vôlei feminino