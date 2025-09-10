Flamengo estreia na Superliga de vôlei feminino em casa; veja jogos

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou na última terça-feira (9) a agenda de jogos da fase de classificação da Superliga feminina. O Flamengo já joga na estreia da disputa, no dia 20 de outubro. O Rubro-Negro vai enfrentar o Barueri, na quadra do Tijuca Tênis Clube, onde o clube sedia jogos de vôlei e NBB.

Na terceira rodada, o Flamengo enfrenta o Praia Clube, também em casa. O time joga sem o mando somente na quarta rodada, mas enfrentando o Tijuca. Ou seja, o jogo também será no Tijuca Tênis Clube. A estreia do Rubro-Negro fora de casa será na sexta rodada, quando enfrenta o Maringá.

Flamengo na Superliga feminina (Foto: Hermes de Paula/CRF)

Os horários dos jogos do Flamengo na Superliga feminina de vôlei variam. A maioria dos jogos será às 21h (de Brasília), mas alguns, incluindo a estreia, serão às 18h30.

Jogos do Flamengo na fase de classificação da Superliga feminina