menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Flamengo estreia na Superliga de vôlei feminino em casa; veja jogos

Clube terá quatro jogos seguidos no Tijuca Tênis Clube

superliga-feminina-vôlei-flamengo-osasco
imagem cameraFlamengo na Superliga feminina (Foto: Hermes de Paula/CRF)
b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 10/09/2025
23:02
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou na última terça-feira (9) a agenda de jogos da fase de classificação da Superliga feminina. O Flamengo já joga na estreia da disputa, no dia 20 de outubro. O Rubro-Negro vai enfrentar o Barueri, na quadra do Tijuca Tênis Clube, onde o clube sedia jogos de vôlei e NBB.

continua após a publicidade

➡️ Superliga de vôlei feminino tem data de início definida; confira jogos

Na terceira rodada, o Flamengo enfrenta o Praia Clube, também em casa. O time joga sem o mando somente na quarta rodada, mas enfrentando o Tijuca. Ou seja, o jogo também será no Tijuca Tênis Clube. A estreia do Rubro-Negro fora de casa será na sexta rodada, quando enfrenta o Maringá.

flamengo-osasco-superliga-feminina-vôlei
Flamengo na Superliga feminina (Foto: Hermes de Paula/CRF)

Os horários dos jogos do Flamengo na Superliga feminina de vôlei variam. A maioria dos jogos será às 21h (de Brasília), mas alguns, incluindo a estreia, serão às 18h30.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Jogos do Flamengo na fase de classificação da Superliga feminina

  • Rodada 1: Flamengo x Paulistano/Barueri | 18:30 | segunda-feira, 20 de outubro - Rio de Janeiro (RJ)
  • Rodada 3: Flamengo x Praia Clube | 21:00 | sexta-feira, 31 de outubro - Rio de Janeiro (RJ)
  • Rodada 4: Tijuca Tênis Clube x Flamengo | 18:30 | quinta-feira, 06 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
  • Rodada 5: Flamengo x Brasília Vôlei | 18:30 | sexta-feira, 14 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
  • Rodada 6: Maringá Vôlei x Flamengo | 21:30 | terça-feira, 18 de novembro - Maringá (PR)
  • Rodada 7: Osasco x Flamengo | 21:00 | segunda-feira, 24 de novembro - Osasco (SP)
  • Rodada 8: Flamengo x Minas | 21:00 | sexta-feira, 28 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
  • Rodada 9: Sesi Bauru x Flamengo | 21:00 | sexta-feira, 05 de dezembro - Bauru (SP)
  • Rodada 10: Flamengo x Sorocaba | 21:00 | sexta-feira, 12 de dezembro - Rio de Janeiro (RJ)
  • Rodada 11: Mackenzie x Flamengo | 18:30 | sexta-feira, 19 de dezembro - Belo Horizonte (MG)
  • Rodada 12: Fluminense x Flamengo | 21:00 | terça-feira, 19 de dezembro - Rio de Janeiro (RJ)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias