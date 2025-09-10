Flamengo estreia na Superliga de vôlei feminino em casa; veja jogos
Clube terá quatro jogos seguidos no Tijuca Tênis Clube
A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou na última terça-feira (9) a agenda de jogos da fase de classificação da Superliga feminina. O Flamengo já joga na estreia da disputa, no dia 20 de outubro. O Rubro-Negro vai enfrentar o Barueri, na quadra do Tijuca Tênis Clube, onde o clube sedia jogos de vôlei e NBB.
Na terceira rodada, o Flamengo enfrenta o Praia Clube, também em casa. O time joga sem o mando somente na quarta rodada, mas enfrentando o Tijuca. Ou seja, o jogo também será no Tijuca Tênis Clube. A estreia do Rubro-Negro fora de casa será na sexta rodada, quando enfrenta o Maringá.
Os horários dos jogos do Flamengo na Superliga feminina de vôlei variam. A maioria dos jogos será às 21h (de Brasília), mas alguns, incluindo a estreia, serão às 18h30.
Jogos do Flamengo na fase de classificação da Superliga feminina
- Rodada 1: Flamengo x Paulistano/Barueri | 18:30 | segunda-feira, 20 de outubro - Rio de Janeiro (RJ)
- Rodada 3: Flamengo x Praia Clube | 21:00 | sexta-feira, 31 de outubro - Rio de Janeiro (RJ)
- Rodada 4: Tijuca Tênis Clube x Flamengo | 18:30 | quinta-feira, 06 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
- Rodada 5: Flamengo x Brasília Vôlei | 18:30 | sexta-feira, 14 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
- Rodada 6: Maringá Vôlei x Flamengo | 21:30 | terça-feira, 18 de novembro - Maringá (PR)
- Rodada 7: Osasco x Flamengo | 21:00 | segunda-feira, 24 de novembro - Osasco (SP)
- Rodada 8: Flamengo x Minas | 21:00 | sexta-feira, 28 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
- Rodada 9: Sesi Bauru x Flamengo | 21:00 | sexta-feira, 05 de dezembro - Bauru (SP)
- Rodada 10: Flamengo x Sorocaba | 21:00 | sexta-feira, 12 de dezembro - Rio de Janeiro (RJ)
- Rodada 11: Mackenzie x Flamengo | 18:30 | sexta-feira, 19 de dezembro - Belo Horizonte (MG)
- Rodada 12: Fluminense x Flamengo | 21:00 | terça-feira, 19 de dezembro - Rio de Janeiro (RJ)
